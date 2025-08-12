Atacante colombiano está próximo de acerto com o Cruzeiro

O atacante colombiano Luis Sinisterra, de 26 anos, está próximo de acerto para reforçar o Cruzeiro no restante da temporada. O jogador pertence ao Bournemouth, da Inglaterra, e disputa a Premier League. Nesta janela de transferência, aberta desde 10 de julho e que fecha em 2 de setembro, a Raposa ainda não contratou ninguém. A informação da negociação do clube celeste com Sinisterra foi divulgada inicialmente pelo portal “Central da Toca”.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Sinisterra é destro e atua, preferencialmente, pelo lado esquerdo do campo. A imposição física, o duelo de um contra um e a finalização de média distância são as principais características do colombiano, que atenderia as necessidades desejadas pelo técnico Leonardo Jardim para reforçar o elenco.

O atacante Sinisterra entrou em campo pela última vez em 15 de março, quando sofreu lesão na coxa em jogo contra o Brentford, pela Premier League. Mas o colombiano já se recuperou e voltou aos treinos no clube inglês.

continua após a publicidade

➡️Veja o caminho do Cruzeiro até possível final da Copa do Brasil

Luis Sinisterra foi revelado pelo Once Caldas, da Colômbia, clube pelo qual jogou até 2018, quando foi vendido por 2 milhões de euros ao Feyenoord-HOL. Após quatro temporadas, o atacante colombiano tornou-se a maior venda do clube holandês em julho de 2022, negociado por 25 milhões de euros para o Leeds, da Inglaterra. Pelo Feyenoord, Sinisterra jogou 113 vezes, marcou 35 gols e deu 22 assistências.

No Leeds, foram 26 jogos e oito gols marcados. Em setembro de 2023, Sinisterra foi emprestado ao Bournemouth, também da Inglaterra, e, em fevereiro de 2024, comprado em definitivo por 20 milhões de libras (R$ 146 milhões na cotação atual). Com a camisa do Bournemouth, o colombiano disputou 37 jogos, marcou quatro gols e deu quatro assistências.

continua após a publicidade

Sinisterra foi comprado pelo Leeds em 2022 (Foto: Divulgação/Leeds United)

Atacante tem passagem pela Seleção Colombiana

Pela Seleção Colombiana, de acordo com o site OGol, Sinisterra tem 18 partidas e cinco gols marcados. A última partida foi em 15 de outubro de 2024, quando atuou por 14 minutos, marcou gol e deu assistência na goleada por 4 a 0 sobre o Chile, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.