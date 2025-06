Clube da Série B receberá valor milionário em venda de Igor Jesus para Inglaterra

A venda do atacante Igor Jesus, do Botafogo, para o Nottingham Forest, da Inglaterra, vai render financeiramente para um clube da Série B. O Coritiba ganhará quase R$ 3 milhões com a transferência, assim como aconteceu recentemente na transação do Matheus Cunha.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O time inglês vai desembolsar 20 milhões de euros (R$ 128,6 milhões, na cotação atual) para contratar o atleta que já passou pela Seleção Brasileira. O Coxa tem direito a 2,25% da transação, através do mecanismo de solidariedade da Fifa.

Todo clube recebe um percentual da formação de cada atleta, entre os 12 e 23 anos. Igor Jesus foi criado e revelado na base alviverde, com passagem no Alto da Glória entre 2015 e 2020.

continua após a publicidade

Dessa forma, o Coxa tem direito a 450 mil euros (R$ 2,8 milhões) - o atacante ficou no clube dos 15 aos 19 anos. A bolada, contudo, não é recebida de imediato e depende da negociação entre os clubes. O valor também vai variar de acordo com o câmbio financeiro do recebimento.

Igor Jesus fez 56 jogos pelo Coritiba, em 2019 e 2020. Foto: Divulgação/Coritiba

Igor Jesus no Coritiba

Após se destacar na base, Igor Jesus se profissionalizou em 27 de janeiro de 2019, diante do Toledo, pela terceira rodada do Campeonato Paranaense. Ele entrou no intervalo na vaga do meio-campista Matheus Bueno.

continua após a publicidade

O atacante variava entre titularidade e banco de reservas nos dois anos que vestiu a camisa coxa-branca. Ao todo, foram sete gols e duas assistências em 56 jogos.

Igor Jesus foi vendido em outubro de 2020 para o Al Ahli, dos Emirados Árabes. O clube atravessou a proposta do Sharjah FC e comprou 50% dos direitos econômicos por 2 milhões de dólares (R$ 11 milhões, na cotação da época).

Igor Jesus no Botafogo

Após se destacar no Oriente Médio, com 46 gols e 16 assistências em 91 partidas, Igor Jesus fechou com o Botafogo. O atacante estava em fim de contrato e chegou sem custos.

Pelo Fogão, ele foi um dos destaques das campanhas dos títulos do Brasileirão e da Libertadores em 2024. Ele chegou ao clube com Tiquinho Soares como concorrente de posição, mas conquistou rapidamente a vaga de titular.

Foram 15 gols e seis assistências em 54 jogos, números que ajudaram a ser convocado para a Seleção, pelo então técnico Dorival Júnior. Com a camisa do Brasil, são quatro confrontos, com um gol e uma assistência.

Igor Jesus, contudo, ficou de fora da primeira lista de Carlo Ancelotti para os jogos das Eliminatórias Sul-Americanas contra Equador (fora) e Paraguai (casa). Ele apenas integrou a pré-lista.

Igor Jesus se despede

Na quarta-feira (4), o atacante fez o último jogo pelo Botafogo no estádio Nilton Santos, diante do Ceará, pelo Brasileirão. Antes de partir para a primeira experiência no futebol europeu, Igor Jesus disputará pelo Alvinegro o Mundial de Clubes da Fifa, a partir de 14 de julho. A chave tem Seattle Sounders, PSG e Atlético de Madrid.

Para a sua vaga, a diretoria do Glorioso tem negociações avançadas com Joaquín Correa, da Inter de Milão, e Arthur Cabral, do Benfica.