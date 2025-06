Arthur Cabral, Correa, Jović… Veja salários dos alvos do Botafogo

O Botafogo intensificou as negociações para reforçar seu ataque na janela de transferências, de olho no Mundial de Clubes, que começa no próximo dia 13 de junho. O clube carioca tem conversas com três nomes de peso: Arthur Cabral, do Benfica; Luka Jović, do Milan; e Joaquín Correa, da Inter de Milão.

O Alvinegro avalia que as contratações podem ser complementares, ou seja, não há veto para que mais de um dos atacantes chegue ao elenco. O clube tem até o dia 10 de junho para contratar, o que pressiona pela definição das negociações ainda nesta semana.

💸 Salários dos alvos do Botafogo

Os três atletas receberam salários milionários na temporada 2024/25. Veja os valores com dados do site Capology:

Arthur Cabral (Benfica) – € 3,85 milhões anuais ( R$ 24,8 milhões )

– ( ) Joaquín Correa (Inter de Milão) – € 6,48 milhões anuais ( R$ 41,8 milhões )

– ( ) Luka Jović (Milan) – € 3,21 milhões anuais (R$ 20,7 milhões)

As negociações com Correa e Jović envolvem apenas acerto salarial e pagamento de luvas, já que os contratos com Inter e Milan se encerram no dia 30 de junho. Por isso, ambos poderiam chegar sem custos de transferência.

Já com Arthur Cabral, a situação é diferente: o Benfica concordou com a venda e a transferência pode envolver um valor próximo de € 15 milhões (R$ 96,6 milhões). Faltam apenas ajustes no contrato entre o clube carioca e o atacante brasileiro.

🏆 Estreia no Mundial de Clubes

O Botafogo estreia na Copa do Mundo de Clubes em 13 de junho, contra o Seattle Sounders, dos Estados Unidos. A equipe embarca neste domingo para o país norte-americano, onde buscará fazer história na competição.

