Coritiba confirma contratações de atacantes de time da Série A

O Coritiba confirmou as contratações de dois atacantes que jogavam em um time da Série A do Brasileiro. Clayson e Iury Castilho, do Mirassol, chegam para a disputa da Série B desta temporada.

O acerto da dupla com o Coxa foi revelado com exclusividade pelo Lance! na última quarta-feira (28).

Iury Castilho era o alvo principal e iniciou conversas com a diretoria alviverde há duas semanas. A equipe do interior paulista, então, afastou o atleta de 29 anos e citou uma proposta recebida, mas sem dar maiores detalhes. O jogador, por sua vez, alegou "perplexidade, principalmente pelo momento vivido dentro do clube".

O atacante participou de 22 dos 23 jogos do Mirassol na temporada e ficou marcado por fazer o gol do acesso da Série B no ano passado. No clube desde 2024, ele fez 40 partidas, com 10 gols e duas assistências.

Na semana passada, o Mirassol aceitou a venda de Iury Castilho ao Coxa - o valor não foi revelado. O contrato é de três anos.

- Estou muito feliz e motivado para este novo desafio na minha carreira. Conheço vários jogadores que estão no elenco e fui muito bem recebidos por todos. Vamos juntos fazer uma grande temporada - afirmou Iury Castilho, ao site oficial.

Iury Castilho é apresentado oficialmente pelo Coritiba. Foto: JP Pacheco/Coritiba

Clayson, 30 anos, foi a novidade na negociação entre os clubes. O acerto do empréstimo do Coritiba com o atacante foi rápido, com acordo até o final deste ano.

Campeão brasileiro pelo Corinthians em 2017, o atleta acabou comprado pelo Mirassol junto ao Cuiabá. Em 2025, ele participou de 18 partidas, sendo 11 delas vindo do banco de reservas, com nenhum gol e duas assistências.

- Estou muito feliz com essa oportunidade de vestir a camisa do Coritiba, um clube de tradição e com uma torcida apaixonada. Chego motivado, com muita vontade de ajudar dentro de campo e contribuir com o grupo nesse grande objetivo que é recolocar o Coxa na Série A. Agora é trabalhar forte e honrar essa camisa em cada jogo - declarou Clayson.

A dupla já treina com o elenco, foi registrada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está à disposição da comissão técnica. O Coritiba volta a campo contra o Botafogo-SP na quinta-feira (5), às 18h, em Ribeirão Preto, pela 11ª rodada.

Classificação do Coritiba na Série B

Na Série B, com 10 gols em 10 jogos, o Coritiba tem o oitavo pior ataque. O Coxa é o segundo colocado, com 19 pontos.