A venda do atacante Matheus Cunha, do Wolverhampton, para o Manchester United ajudará nos cofres de um time brasileiro. O Coritiba ganhará uma quantia milionária com a transferência.

Segundo a imprensa europeia, os Red Devils exerceram o valor da multa do atleta da Seleção Brasileira e desembolsaram 62,5 milhões de libras (R$ 478 milhões, na cotação atual). O Coxa tem direito a 1,4% da transação, através do mecanismo de solidariedade da Fifa.

Todo clube recebe um percentual da formação de cada atleta, entre os 12 e 23 anos. Matheus Cunha, por exemplo, jogou no Coritiba entre 2013 e 2017, dos 14 aos 18 anos. Ele foi vendido ao Sion, da Suíça, que também receberá pelo período dos 18 aos 23 anos.

Dessa forma, o Coxa tem direito a 875 mil libras, cerca de R$ 6,6 milhões. A bolada, contudo, não é recebida de imediato e depende da negociação entre o Wolves e o United. O valor também vai variar de acordo com o câmbio financeiro do recebimento.

Matheus Cunha jogou na base do Coritiba . Foto: Divulgação/Coritiba

Matheus Cunha não jogou pelo Coritiba

Matheus Cunha se transferiu para a Europa sem sequer vestir a camisa do Coritiba na equipe prinicipal. O atacante chegou no sub-15, em 2013, e saiu no sub-19, em 2017.

A venda do jogador alviverde para o Sion, da Suíça, foi de R$ 5,8 milhões. Quando ele tinha 17 anos, o Coxa vendeu 85% dos direitos econômicos por R$ 700 mil. No ano seguinte, vendeu os 15% restantes por 1,2 milhão de euros (R$ 5,1 milhões, na época).

Vendas de Matheus Cunha rendem R$ 10,8 milhões ao Coritiba

O atacante já rendeu R$ 4,2 milhões em negociações anteriores. Em 2018, o clube brasileiro ganhou R$ 1,2 milhão pela transferência do Sion para o RB Leipzig, da Alemanha. Depois, em 2021, mais R$ 3 milhões na venda do Hertha Berlim para Atlético de Madrid, em 2021.

A transferência do Leipzig para o Hertha Berlim, também da Alemanha, não rendeu mais valores, porque na época o mecanismo de solidariedade não valia para negociações dentro do mesmo país. Essa regra mudou em 2020.

Agora, com a transação entre Wolves e United, a quantia somada é de R$ 10,8 milhões somente em transferências entre outros clubes. Se juntar com a venda do Coritiba, o valor fica em R$ 16,6 milhões.

Ex-Coritiba, Matheus Cunha atua em Wolves x Manchester United, pela Premier League. (Foto: Paul Ellis/AFP)

Carreira de Matheus Cunha, ex-Coritiba

Cunha fez temporada iluminada com a camisa dos Wolves. O time, sob o comando de Gary O'Neil, teve um começo ruim de Premier League e estava na briga contra o rebaixamento. Entretanto, a chegada do português Vítor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo, elevou o patamar do elenco e do brasileiro.

Ao fazer dupla de ataque com o norueguês Strand Larsen, Matheus Cunha participou de 23 gols de maneira direta em 2024/25, com 16 gols e sete assistências, e foi crucial na permanência da equipe na elite inglesa de maneira antecipada. Leicester, Ipswich Town e Southampton amargaram o rebaixamento na corrida.

Esse salto de desempenho colocou o Wolverhampton em 16º, com 42 pontos, empatado justamente com o United, que teve saldo de gols superior e terminou uma colocação acima.

O vínculo entre Matheus Cunha e Manchester United terá duração de cinco anos, expirando ao final do primeiro semestre de 2030.

Matheus Cunha na Seleção

A trajetória positiva de Matheus Cunha na temporada lhe rendeu uma nova oportunidade com a Seleção Brasileira. Campeão olímpico em Tóquio, o centroavante teve chances com Fernando Diniz, em 2023, mas não era convocado desde a Data Fifa de outubro daquele ano.

Com Dorival Júnior, retornou para os jogos de março - os quais marcaram a demissão do treinador -, e terá a continuidade do momento com a gestão de Carlo Ancelotti, que o incluiu na lista para os duelos com Equador e Paraguai, na primeira dezena de junho, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.