Fortaleza avança por contratação do técnico Renato Paiva

O Fortaleza tem conversas adiantadas pela contratação do treinador português Renato Paiva, que recentemente esteve no Botafogo. Juan Pablo Vojvoda, ex-técnico do Tricolor, foi demitido após a derrota por 1 a 0 para o Ceará, pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Conforme apurado pelo Lance!, as partes já caminham para um acerto. A saída de Vojvoda aconteceu na última segunda-feira (14), encerrando uma passagem de mais de quatro anos. O argentino comandou o Leão em 310 jogos e obteve cinco títulos.

Sérgio Papellin, diretor de futebol do Fortaleza, disse na segunda-feira que o Tricolor já estava realizando contatos em busca de um substituto. Conforme o dirigente, a ideia seria trazer um nome com "perfil vencedor" e que pudesse iniciar um novo "ciclo vitorioso" na equipe.

continua após a publicidade

➡️ Fortaleza demite o técnico Juan Pablo Vojvoda

Renato Paiva teve passagem de quatro meses pelo Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Paiva foi anunciado pelo Botafogo em fevereiro, com a missão de substituir Artur Jorge. Após a eliminação para o Palmeiras, nas oitavas do Mundial de Clubes, o clube carioca oficializou a demissão do português.

➡️ Fortaleza traça perfil e volta a buscar treinador após mais de 4 anos

A passagem no comando do Glorioso foi de 23 jogos, com 12 vitórias, três empates e oito derrotas. Ele deixou o Botafogo nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, ocupando a sexta colocação no Campeonato Brasileiro. Além de tal trabalho, Paiva já comandou o Bahia, atualmente treinado por Rogério Ceni.

continua após a publicidade

Notícias em alta do Fortaleza

O Fortaleza anunciou a saída do técnico Juan Pablo Vojvoda. Dirigentes do clube falaram sobre a decisão de encerrar o ciclo. Com quatro anos de trabalho, o treinador argentino fez mais de 300 jogos pela equipe do Pici.