Corinthians aprova antecipação milionária de verba da LFU para aliviar o caixa

O CORI (Conselho de Orientação do Corinthians) aprovou o pedido da diretoria alvinegra para antecipar R$ 30 milhões do contrato com a LFU (Liga Forte União). A pauta foi debatida em reunião realizada na segunda-feira (15).

A diretoria interina, presidida por Osmar Stábile, sofre com o fluxo de caixas para quitar pagamentos de curto prazo. Nos últimos dois meses, o Corinthians atrasou pagamento de salários aos jogadores, além de dívidas com os atletas referente a bonificações, entre eles Memphis.

O contrato da LFU com o Corinthians trata da venda dos direitos de transmissão dos jogos do clube no Campeonato Brasileiro. Assinado no início deste ano, tem validade até 2029 e faz parte de um acordo que prevê o pagamento de até R$ 1,7 bilhão, valor a ser dividido entre o Timão e outras dez equipes filiadas à Liga Forte União.

O Corinthians já havia antecipado R$ 150 milhões no ato da assinatura do contrato com a LFU, valor garantido pela XP, banco de investimentos. Esta é a segunda vez que o clube recorre a adiantamento de receitas.

Diretoria do Corinthians pediu antecipação de verbas da LFU (Foto: Reprodução/X/Corinthians)

Necessário

O CORI (Conselho de Orientação) entendeu que a antecipação de verba é fundamental para a saúde financeira do Corinthians neste momento. O clube alvinegro também sofre com dívidas a curto prazo. Ao todo, o débito total é avaliado em R$ 2,5 bilhões.

O contrato com a LFU se tornou a principal fonte de receita garantida do Corinthians para os próximos anos. Apesar da aprovação, há a preocupação interna com o uso recorrente de receitas futuras como solução emergencial. Internamente, há o temor de que o clube chegue aos próximos anos com pouco fôlego financeiro caso não consiga reorganizar sua gestão orçamentária.