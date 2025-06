Botafogo encaminha a contratação de Joaquín Correa, da Inter de Milão

O Botafogo encaminhou a contratação do atacante Joaquín Correa, da Inter de Milão. A diretoria alvinegra observava o argentino, que está em fim de contrato com o clube italiano, e as conversas avançaram nesta semana. Correa chegaria já para a disputa do Mundial de Clubes.

A negociação não terá custos de transferência entre os clubes, e o Botafogo aguarda apenas a antecipação da quebra do vínculo. Joaquín "Tucu" Correa e seu estafe já aceitaram a oferta e deram o "ok" para finalização dos trâmites.

A proposta do Glorioso para contar com o atacante de 30 anos é de dois anos de vínculo. Joaquín Correa é visto pela SAF como peça para aumentar o nível do setor e dar experiência aos jovens que buscam espaço. No início do ano, ele foi oferecido ao Internacional.

Joaquín Correa teve pouco espaço na Inter de Milão a última temporada, com apenas 22 aparições e dois gols marcados. Ele foi formado pelo Estudiantes (ARG) e acumula passagens no futebol europeu por Sevilla, Olympique de Marselha, Sampdoria e Lazio - onde foi destaque.

Além do argentino, o Botafogo também negocia e está otimista pela contratação de Arthur Cabral, do Benfica. O centroavante é visto como peça de reposição, já que Igor Jesus tem acerto iminente com o Nottingham Forest, da Inglaterra.

Para o segundo semestre, a SAF de John Textor já anunciou o meia Álvaro Montoro, ex-Vélez (ARG), e acertou com o zagueiro Kaio Pantaleão, que estava no Krasnodar (RUS). Quem deve retornar ao elenco é o ídolo Gatito Fernández, goleiro que estava no Cerro Porteño (PAR), também para o Mundial de Clubes.