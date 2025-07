Torcida arremessa bomba e quase acerta assistente em jogo da Série C

A torcida do Maringá lançou uma bomba da arquibancada no fim do jogo e quase acertou a assistente Alvani Brito Nunes (TO). A situação ocorreu na derrota por 2 a 0 para o Brusque, no estádio Willie Davids, pela 12ª rodada da Série C, na segunda-feira (14).

Aos 41 minutos do segundo, um artefato estourou próximo da profissional, que se assustou com o impacto da explosão, se abaixou e colocou a mão no ouvido. Mais bombas foram atiradas pelos torcedores na sequência.

Alvani foi imediatamente atendida na beira do gramado e voltou à atuar na partida - restavam poucos minutos para o fim do duelo. A Polícia Militar do Paraná (PM-PR) identificou e prendeu uma pessoa, que acabou levada para a delegacia da cidade.

O árbitro Marcos Mateus de Sousa (TO) relatou o caso na súmula e afirmou que o jogo precisou ser paralisado por três minutos. A arbitragem ainda citou que o Maringá disponibilizou imagens para auxiliar a PM-PR na identificação dos envolvidos.

Apesar da ajuda, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) deve denunciar o clube paranaense, com possível perda de mando ou jogos com portões fechados.

- Aos 41 minutos do segundo tempo foi arremessado uma bomba que veio da arquibancada onde estava localizada a torcida do time mandante, que explodiu ao lado da assistente Alvani Brito Nunes, causando muito barulho deixando a mesma zonza e com dor de cabeça. Ela precisou de atendimento médico e seguiu normalmente na partida. A torcida continuou a arremessar mais bombas na mesma direção. Por esse motivo, o jogo foi paralisado por três minutos. Após intervenção policial, o jogo foi reiniciado. Após a partida, fui informado pelo diretor da equipe do Maringá, Clério Dallazen Junior, mostrando imagens que foi identificado o torcedor que arremessou as bombas e foi preso pela Polícia Militar - declarou Sousa.

Torcida do Maringá no estádio Willie Davids. Foto: Fernando Teramatsu/MFC

O Dogão vive momento delicado na Série C e não vence há oito jogos, com quatro empates e quatro derrotas. Se contar a temporada, o jejum aumenta para nove partidas - foi derrotado por 4 a 0 para o Atlético-MG e eliminado na terceira fase da Copa do Brasil.

O Maringá ocupa a 13ª colocação da Terceirona, com 14 pontos, a três pontos do Náutico, que abre o G-8. A equipe é comandada por Jorge Castilho, segundo técnico mais longevo do futebol brasileiro.

O time paranaense volta a campo para visitar o ABC, 15º colocado e com a mesma pontuação, no sábado (19), às 17h (de Brasília), na Arena das Dunas. A primeira fase da Série C tem mais sete rodadas.

Veja a nota oficial do Maringá

"O Maringá Futebol Clube lamenta profundamente o episódio ocorrido na reta final da partida diante do Brusque, na noite de segunda-feira, 14, válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, quando artefatos explosivos foram arremessados na pista de atletismo do Estádio Willie Davids.

O clube repudia com veemência esse tipo de atitude, que em nada representa o verdadeiro espírito do esporte e da torcida maringaense. Assim como sempre agimos nestas situações, o autor do ato foi prontamente identificado, detido pelas autoridades competentes e registrado o Boletim de Ocorrência nº 2025884848.

Atitudes como essa não têm qualquer justificativa, independente de resultado, e apenas alimentam um ciclo de violência que precisa ser combatido com firmeza. O Maringá FC jamais irá compactuar com esse tipo de comportamento e seguirá tomando todas as providências cabíveis para que o ambiente do estádio siga sendo seguro, familiar e acolhedor para todos.

Reforçamos que ações desse tipo podem gerar severas punições ao clube, como perda de mando de campo, realização de partidas com portões fechados e aplicação de multas financeiras. Ou seja, além de prejudicar institucionalmente o MFC, essas condutas afetam diretamente os torcedores que frequentam o estádio para apoiar, vibrar e incentivar o nosso time de forma respeitosa e apaixonada. O Maringá FC segue atento, vigilante e atuante para coibir qualquer tipo de comportamento que coloque em risco a segurança de todos os envolvidos".