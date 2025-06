Botafogo-SP x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Botafogo-SP e Coritiba se enfrentam nesta quinta-feira (5), em jogo válido da 11° rodada da Série B do Brasileirão. A bola rola a partir das 18h (de Brasília), na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto (SP). A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

continua após a publicidade

Botafogo-SP x Coritiba BFC CFC Série B do Brasileiro Data e Hora quinta-feira, 5 de junho, às 18h (horário de Brasília) Local Arena Nicnet, em Ribeirão Preto Árbitro Luciano da Silva Miranda Filho (CE) Assistentes Renan Aguiar da Costa (CE) e Zaqueu Eleuterio Linhares (CE) Var Douglas Schwengber da Silva (RS) Onde assistir

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como chegam os dois times?

A Pantera está dentro da ZR e ocupa 17ª colocação, com nove pontos. O Coxa é o vice-líder, com 19 pontos.

O Botafogo-SP vem de empate 1 a 1 com a Ferroviária, fora de casa. Antes, tinha vencido o CRB por 2 a 1 em casa. Esses resultados, que vieram com o novo técnico, Allan Aal, até tiraram a equipe da zona de rebaixamento momentâneamente, mas voltou com o complemento da rodada.

Para o jogo, o comandante deve repetir a formação pelo terceiro jogo seguido. Já para a temporada, a comissão ganhou as voltas do zagueiro Matheus Costa, dos volantes Matheus Barbosa e Wesley Dias e do atacante Jefferson Nem, recuperados de lesões.

continua após a publicidade

O Coritiba vem de três vitórias seguidas: América-MG (1x0, casa), Criciúma (1x0, fora) e Avaí (2x1, casa). O bom desempenho fez o time se estabelecer dentro do G-4 e mirar o líder Goiás, quatro pontos acima, com 23.

O técnico Mozart tem a baixa do volante Sebá Goméz, suspenso, e do atacante Nicolas Careca, machucado. Por outro lado, ele conta com o retorno do meia Josué, que teve uma lesão muscular na coxa e será desfalque por até quatro semanas - Maicon entra na sua vaga. Já o atacante Lucas Ronier, reintegrado após ato de indisciplina, segue de fora por opção. Por outro lado, o atacante Everaldo, lesionado desde a eliminação do Campeonato Paranaense, volta a ser relacionado.

continua após a publicidade

Douglas Baggio marca em Botafogo-SP 2x0 Coritiba, pela Série B de 2024. Foto: João Victor Menezes de Souza/Agência Botafogo

➡️ Confira ao vivo o duelo no Disney +

Confira as informações do jogo entre Botafogo-SP e Coritiba pela Série B

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP X CORITIBA

11ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quinta-feira (5), às 18h (horário de Brasília)

📍 Local: Arena Nicnet, em Ribeirão Preto

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE)

🚩 Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Zaqueu Eleuterio Linhares (CE)

🖥️ VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)



⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO-SP (Técnico: Allan Aal)

Victor Souza; Jeferson, Ericson, Rafael Milhorim e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Alejo Dramisino e Leandro Maciel; Jonathan Cafu, Matheus Régis e Alexandre Jesus.

CORITIBA (Técnico: Mozart)

Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Bruno Melo e Zeca; Filipe Machado, Vini Paulista e Josué; Iury Castilho, Gustavo Coutinho e Lucas Ronier.