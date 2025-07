A Conmebol abriu um processo disciplinar contra o lateral-esquerdo do Vasco, Lucas Piton. O jogador foi expulso, aos 11 minutos do primeiro tempo, na goleada sofrida diante do Independiente del Valle pelos playoffs de oitavas de final da Sul-Americana.

Na súmula da partida, o árbitro peruano Kevin Ortega relatou que a expulsão de Piton, do Vasco, foi em razão de um "jogo perigoso grave, entrada de jogo perigosa grave". Com isso, a Conmebol enquadrou o jogador no Artigo 14.1 alínea B, do Código Disciplinar da entidade.

"Artigo 14. Conduta Imprópria de Jogadores e Oficiais

b. Suspensão por pelo menos um jogo na competição ou por um determinado período por cometer as seguintes infrações:

i. Jogada brusca grave, que venha a ocorrer por meio da entrada violenta ou disputa de bola que ponha em risco a integridade física de um adversário; lance no qual o infrator use força excessiva ou aja com brutalidade (jogadores);"

Outras punições ao Vasco além de Piton

Os cartões amarelos recebidos por Léo Jardim e Hugo Moura também geraram punições. Uma multa de 500 dólares (R$ R$ 2.785 na cotação atual) para cada advertência. O dinheiro será automaticamente debitado do valor que o Vasco vai receber da Conmebol pelos direitos de televisão ou patrocínio.

A classificação do Vasco é uma "missão impossível". Para avançar às oitavas de final da Sul-Americana, o Cruz-Maltino precisa vencer o Independiente del Valle por cinco gols de diferença. Se superar a equipe equatoriana por quatro gols de diferença, a disputa vai para os pênaltis.

Antes de reencontrar o Del Valle, o Vasco enfrenta o Grêmio na 14ª rodada do Brasileirão. O Cruz-Maltino volta a campo às 17h30 deste sábado (19), em São Januário.