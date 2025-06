Botafogo vence o Ceará e entra no G-6 do Brasileirão antes do Mundial

O Botafogo venceu o Ceará por 3 a 2 nesta quarta-feira (4), no estádio Nilton Santos, pela décima rodada do Brasileirão. Gonzalo Mastriani, Alex Telles e Marlon Freitas fizeram os gols dos donos da casa, e Pedro Raul descontou para os visitantes.

Com o resultado, o Glorioso chega a 18 pontos e assume a sexta colocação do Campeonato Brasileiro; agora a equipe viaja aos Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes. Por sua vez, o Vozão segue com 15 pontos, na décima colocação.

Botafogo x Ceará: como foi o jogo?

O primeiro tempo foi de controle do Botafogo. Apesar de não criar muitas chances — apenas seis finalizações —, não sofreu sustos. Arthur carimbou o travessão do goleiro Fernando Miguel aos 35 minutos, antes de Mastriani abrir o placar já nos acréscimos. O uruguaio aproveitou rebote de chute de Santi Rodríguez e fez o primeiro gol dele com a camisa alvinegra.

Após o intervalo, o Ceará cresceu no jogo e chegou a igualar o placar. Aos 12' da segunda etapa, Mugni recebe na esquerda e cruza rasteiro, e Pedro Raul desvia de primeira para balançar as redes. A igualdade, contudo, não durou muito. O VAR viu pênalti de defensor do Vozão que bloqueou a bola com a mão, e Alex Telles converteu a cobrança aos 27'.

A vantagem cresceu cinco minutos depois, quando Marlon Freitas aproveitou sobra na entrada da área e acertou o cantinho. Pedro Raul ainda marcou de novo aos 42' para ensaiar reação dos visitantes, mas não foi o suficiente. No fim, vitória do Glorioso por 3 a 2.

Marlon Freitas, do Botafogo, comemora gol durante partida contra o Ceará pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O que vem por aí?

O Botafogo agora muda o foco para o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. A estreia alvinegra acontece no próximo dia 15, às 23h (de Brasília), contra o Seattle Sounders. O Ceará, por outro lado, tem compromisso pela Copa do Nordeste no próximo sábado (7) e visita o Sampaio Corrêa pela rodada final da fase de grupos.

✅ FICHA TÉCNICA

Botafogo 3 x 2 Ceará

BRASILEIRÃO - 10ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de junho de 2025, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gols: Mastriani (1-0, aos 46' 1ºT), Alex Telles (2-1, aos 27' 2º T) e Marlon Freitas (3-1, aos 32' 2º T); Pedro Raul (1-1, aos 12' 2T e 3-2, aos 42' 2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Nathan Fernandes (BOT); Pedro Henrique e Willian Machado (CEA)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John, Vitinho, Jair, David Ricardo e Alex Telles (Mateo Ponte); Gregore, Marlon Freitas (Allan), Santi Rodríguez (Nathan Fernandes) e Artur; Igor Jesus e Mastiani (Danilo Barbosa).

CEARÁ (Técnico: Léo Condé)

Fernando Miguel; Fabiano Souza (Fernandinho), Marllon, Willian Machado, Nicolas; Fernando Sobral (Lourenço), Dieguinho (Lucas Lima), Lucas Mugni (Matheus Araújo); Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique (Lelê).