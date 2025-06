Botafogo encaminha contratação de Arthur Cabral, do Benfica

O Botafogo encaminhou a contratação do atacante Arthur Cabral, de 27 anos, do Benfica, de Portugal. O Alvinegro já tinha recebido sinal verde para avançar pela negociação, e o clube europeu deu o "ok". A expectativa é interna é de que o negócio seja fechado até o fim de semana para que o jogador dispute o Mundial de Clubes.

Segundo apurou a reportagem do Lance!, as tratativas não impedem o prosseguimento das conversas com outros nomes da posição. O sérvio Luka Jović, com vínculo a expirar com o Milan, também tem conversas e a diretoria da SAF mantém otimismo.

O que separa as duas partes, agora, é o retorno de alguns ajustes no contrato. As cifras fixas estão na casa dos R$ 65 milhões, enquanto a variável pode chegar a R$ 95 milhões por metas estabelecidas.

Com Arthur Cabral, o Botafogo chega a três negociações ativas para aumentar o nível do ataque - Luka Jović e Joaquín Correa estão na lista. Principal peça do setor, Igor Jesus está a caminho do Nottingham Forest, da Inglaterra, e fará sua despedida nos Estados Unidos.

Em fevereiro deste ano, Arthur foi sondado pelo West Ham, da Inglaterra, mas o Benfica não liberou por ser oferta de empréstimo. Na época, o clube português queria, ao menos, recuperar os 20 milhões de euros de investimento.

Revelado pelo Ceará e com passagem pelo Palmeiras, Arthur Cabral teve passagem de sucesso pelo Basel, da Suíça, com 65 gols em 106 jogos, e Fiorentina, da Itália, com 64 exibições e 19 tentos anotados.