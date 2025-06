Igor Jesus se despede do Botafogo: ‘Até logo’

Vai chegando ao fim a passagem vitoriosa de Igor Jesus pelo Botafogo. O atacante fará nesta quarta-feira (4), contra o Ceará, seu último jogo pelo Glorioso no Estádio Nilton Santos. Ele acertou a transferência para o Nottingham Forest, da Inglaterra, e jogará a Premier League na temporada 2025/2026.

continua após a publicidade

➡️Botafogo encaminha a contratação de Joaquín Correa, da Inter de Milão

- Quero agradecer a todos por sempre me apoiarem e acreditarem em mim. Não vou dizer um adeus, vou dizer um até logo, espero um dia voltar para este clube que se tornou parte da minha família e que eu tanto amo! - escreveu o camisa 99 em publicação nas redes sociais.

Este não será o último jogo de Igor Jesus pelo Botafogo. Antes de partir para a primeira experiência no futebol europeu, o atacante disputará pelo Alvinegro o Mundial de Clubes da Fifa, a partir do dia 15 de julho. A chave tem Seattle Sounders, PSG e Atlético de Madrid.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Revelado pelo Coritiba, Igor Jesus foi mapeado e contratado pelo Botafogo para a segunda janela de 2024 após destaque com a camisa do Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes. Na época, o Glorioso assinou sem custos de transferência.

O acordo de venda para o Nottingham Forest, conforme apurou o Lance!, deve render mais de R$ 120 milhões, além de percentual em caso de revenda. Ele estava na mira dos ingleses desde a primeira janela de 2025.

continua após a publicidade

Pelo Botafogo, Igor Jesus foi um dos destaques das campanhas dos títulos do Brasileirão e da Libertadores em 2024. Ele chegou ao clube tendo Tiquinho Soares como concorrente de posição, mas conquistou rapidamente a vaga de titular

Agora, do "quarteto mágico" da temporada passada, apenas Savarino permanece no Glorioso - este com contrato renovado até o fim de 2028. Luiz Henrique foi vendido ao Zenit, da Rússia, e Thiago Almada, ao Lyon, da França.