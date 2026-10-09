Flamengo x Palmeiras: veja chances de título atualizadas

A disputa pelo título do Campeonato Brasileiro ficou ainda mais equilibrada após a 29ª rodada. Com a vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, o Palmeiras chegou aos 60 pontos e reduziu para um ponto a diferença em relação ao líder Flamengo, que empatou por 2 a 2 com o Santos.

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As projeções do Infobola indicam que as chances de título do Palmeiras subiram de 28% para 36%. O Flamengo continua na liderança das probabilidades, mas caiu de 71% para 63%. O Fluminense também aparece na disputa, com 1% de chance de ser campeão.

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Palmeiras se aproxima do Flamengo

O Palmeiras aproveitou o tropeço do rival para diminuir a diferença na classificação. O gol de Flaco López garantiu a vitória alviverde sobre o Bahia, enquanto o Flamengo deixou escapar a vantagem de dois gols diante do Santos e terminou com o empate.

Com os resultados, o Rubro-Negro soma 61 pontos, contra 60 do Verdão. A diferença mínima mantém os dois clubes como os principais candidatos ao título na reta final do Brasileirão.

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Lucas Paquetá comete falta em Neymar em Santos x Flamengo pelo Brasileirão (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Veja as chances de título do Brasileirão

Segundo as projeções do Infobola, os percentuais são:

Clube Chance de título Flamengo 63% Palmeiras 36% Fluminense 1%

O cálculo considera o desempenho dos clubes na competição, o mando de campo e a dificuldade dos jogos restantes, levando em conta os adversários de cada equipe.

Com a disputa concentrada principalmente entre Flamengo e Palmeiras, as próximas rodadas serão decisivas para definir quem chega em vantagem à reta final do Campeonato Brasileiro.

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Taça do Brasileirão (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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