Flamengo x Palmeiras: veja chances de título atualizadas
Flamengo viu a vantagem diminuir após tropeço contra o Santos
A disputa pelo título do Campeonato Brasileiro ficou ainda mais equilibrada após a 29ª rodada. Com a vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, o Palmeiras chegou aos 60 pontos e reduziu para um ponto a diferença em relação ao líder Flamengo, que empatou por 2 a 2 com o Santos.
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As projeções do Infobola indicam que as chances de título do Palmeiras subiram de 28% para 36%. O Flamengo continua na liderança das probabilidades, mas caiu de 71% para 63%. O Fluminense também aparece na disputa, com 1% de chance de ser campeão.
Palmeiras se aproxima do Flamengo
O Palmeiras aproveitou o tropeço do rival para diminuir a diferença na classificação. O gol de Flaco López garantiu a vitória alviverde sobre o Bahia, enquanto o Flamengo deixou escapar a vantagem de dois gols diante do Santos e terminou com o empate.
Com os resultados, o Rubro-Negro soma 61 pontos, contra 60 do Verdão. A diferença mínima mantém os dois clubes como os principais candidatos ao título na reta final do Brasileirão.
Veja as chances de título do Brasileirão
Segundo as projeções do Infobola, os percentuais são:
|Clube
|Chance de título
Flamengo
63%
Palmeiras
36%
Fluminense
1%
O cálculo considera o desempenho dos clubes na competição, o mando de campo e a dificuldade dos jogos restantes, levando em conta os adversários de cada equipe.
Com a disputa concentrada principalmente entre Flamengo e Palmeiras, as próximas rodadas serão decisivas para definir quem chega em vantagem à reta final do Campeonato Brasileiro.
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