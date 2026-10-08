Palmeiras vence o Bahia e reduz vantagem do Flamengo no Brasileirão
Alviverde garante os três pontos no retorno após a Data Fifa e cola no Rubro-Negro na corrida pelo título
A disputa pelo título segue aberta! O Palmeiras venceu o Bahia por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (8), no Nubank Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Flaco López, artilheiro da equipe na temporada, marcou ainda no primeiro tempo e garantiu os três pontos neste retorno após a pausa para a Data Fifa.
Com a vitória, o Palmeiras chegou aos 60 pontos e está a apenas um do líder Flamengo, que empatou com o Santos na rodada. O Bahia, por sua vez, permanece com 46, na sexta colocação. Na próxima rodada, o Alviverde recebe o Corinthians, enquanto o Tricolor enfrenta o Mirassol na Arena Fonte Nova.
Como foi o jogo entre Palmeiras e Bahia
1°T - Flaco abre o placar, e Palmeiras domina as ações
O Palmeiras dominou o primeiro tempo e precisou de apenas sete minutos para abrir o placar. Artilheiro da equipe na temporada, Flaco López aproveitou desvio do zagueiro Alexander Barboza para marcar, após defender a seleção argentina na Data Fifa.
Mesmo em vantagem, o time da casa manteve o controle da partida e finalizou oito vezes contra o gol adversário. O Bahia tentou equilibrar as ações com maior posse de bola, de 61%, mas pouco ameaçou a meta defendida por Carlos Miguel.
2° T - Palmeiras confirma a vitória
O Palmeiras voltou a ter menos posse de bola, mas, assim como no primeiro tempo, controlou o ritmo da partida. A equipe, no entanto, criou menos oportunidades e precisou de uma atuação defensiva sólida para preservar a vantagem no placar.
Nos minutos finais, o Bahia esboçou uma pressão e passou a apostar em cruzamentos para a área de Carlos Miguel. As tentativas, porém, não surtiram efeito, e o Palmeiras garantiu os três pontos no Nubank Parque, aproveitando o tropeço do líder Flamengo para diminuir a diferença na classificação.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
Flaco López confirmou a boa fase e voltou a marcar no Nubank Parque. Após aproveitar uma sobra na área, o atacante chegou ao 22º gol na temporada.
Deu aula 🏅
A defesa do Palmeiras teve atuação sólida e limitou o Bahia a poucas oportunidades claras de gol ao longo da partida.
Ficou abaixo 📉
O ataque do Bahia foi um dos pontos negativos da equipe na noite desta quinta-feira. Apesar de ter maior posse de bola, o time visitante criou poucas oportunidades claras de gol e encerra a rodada com os mesmos 46 pontos, na sexta colocação do Campeonato Brasileiro.
✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS X BAHIA
CAMPEONATO BRASILEIRO - 29ª RODADA
📆 Data e horário: quinta-feira, 8 de outubro de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)
🟨 Árbitro: Bráulio da Silva Machado
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia e Thiaggo Americano Labes
⚽ Gols: Flaco López (7'/1°T)
🟨 Cartões amarelos: Khellven (PAL); Acevedo e Jean Lucas (BAH)
🟥 Cartões vermelhos: -
Escalações
PALMEIRAS (Técnico: João Martins)
Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Khellven, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira (Felipe Anderson) e Arthur; Flaco López (Jhon Arias) e Vitor Roque (Ramón Sosa).
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Kanu e Juba; Acevedo (Caio Alexandre), Jean Lucas e Nestor (Erick); Olivera (Sanabria), Véliz (Willian José) e Erick Pulga (Ademir)
Futebol Nacional
Flamengo x Palmeiras: veja chances de título atualizadasHá 1 minuto
Fora de Campo
Jorginho vira assunto em Santos x Flamengo: 'Inexplicável'Há 54 minutos
Atlético Mineiro
Domínguez avalia empate do Atlético-MG e atualiza situação de FredHá 1 hora
Santos
Cuca avalia empate com o Flamengo e destaca reação do Santos: 'Fica aquele gostinho de quero mais'Há 1 hora
Futebol Nacional
Neymar e Paquetá discutem em campo em Santos x FlamengoHá 1 hora
Atlético Mineiro
'Algumas coisas só acontecem comigo', diz Lyanco após empate do Atlético-MGHá 1 hora
Mais LANCE!