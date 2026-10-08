Palmeiras vence o Bahia e reduz vantagem do Flamengo no Brasileirão

A disputa pelo título segue aberta! O Palmeiras venceu o Bahia por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (8), no Nubank Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Flaco López, artilheiro da equipe na temporada, marcou ainda no primeiro tempo e garantiu os três pontos neste retorno após a pausa para a Data Fifa.

Com a vitória, o Palmeiras chegou aos 60 pontos e está a apenas um do líder Flamengo, que empatou com o Santos na rodada. O Bahia, por sua vez, permanece com 46, na sexta colocação. Na próxima rodada, o Alviverde recebe o Corinthians, enquanto o Tricolor enfrenta o Mirassol na Arena Fonte Nova.

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Como foi o jogo entre Palmeiras e Bahia

1°T - Flaco abre o placar, e Palmeiras domina as ações

O Palmeiras dominou o primeiro tempo e precisou de apenas sete minutos para abrir o placar. Artilheiro da equipe na temporada, Flaco López aproveitou desvio do zagueiro Alexander Barboza para marcar, após defender a seleção argentina na Data Fifa.

Mesmo em vantagem, o time da casa manteve o controle da partida e finalizou oito vezes contra o gol adversário. O Bahia tentou equilibrar as ações com maior posse de bola, de 61%, mas pouco ameaçou a meta defendida por Carlos Miguel.

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2° T - Palmeiras confirma a vitória

O Palmeiras voltou a ter menos posse de bola, mas, assim como no primeiro tempo, controlou o ritmo da partida. A equipe, no entanto, criou menos oportunidades e precisou de uma atuação defensiva sólida para preservar a vantagem no placar.

Nos minutos finais, o Bahia esboçou uma pressão e passou a apostar em cruzamentos para a área de Carlos Miguel. As tentativas, porém, não surtiram efeito, e o Palmeiras garantiu os três pontos no Nubank Parque, aproveitando o tropeço do líder Flamengo para diminuir a diferença na classificação.

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Visão do Lance!

Lance Capital 💡

Flaco López confirmou a boa fase e voltou a marcar no Nubank Parque. Após aproveitar uma sobra na área, o atacante chegou ao 22º gol na temporada.

Deu aula 🏅

A defesa do Palmeiras teve atuação sólida e limitou o Bahia a poucas oportunidades claras de gol ao longo da partida.

Ficou abaixo 📉

O ataque do Bahia foi um dos pontos negativos da equipe na noite desta quinta-feira. Apesar de ter maior posse de bola, o time visitante criou poucas oportunidades claras de gol e encerra a rodada com os mesmos 46 pontos, na sexta colocação do Campeonato Brasileiro.

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✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X BAHIA

CAMPEONATO BRASILEIRO - 29ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 8 de outubro de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)

🟨 Árbitro: Bráulio da Silva Machado

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia e Thiaggo Americano Labes

⚽ Gols: Flaco López (7'/1°T)

🟨 Cartões amarelos: Khellven (PAL); Acevedo e Jean Lucas (BAH)

🟥 Cartões vermelhos: -

Escalações

PALMEIRAS (Técnico: João Martins)

Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Khellven, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira (Felipe Anderson) e Arthur; Flaco López (Jhon Arias) e Vitor Roque (Ramón Sosa).

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BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Kanu e Juba; Acevedo (Caio Alexandre), Jean Lucas e Nestor (Erick); Olivera (Sanabria), Véliz (Willian José) e Erick Pulga (Ademir)