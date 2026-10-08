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Chances de rebaixamento do Corinthians crescem, e Vasco respira; veja números

Alvinegro é o primeiro clube fora do Z-4

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
08/10/2026 00:50
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Corinthians x Internacional - Memphis Depay
Corinthians se aproximou da zona de rebaixamento (Foto: Max Peixoto/DiaEsportivo/Folhapress)

O Corinthians viu as chances de rebaixamento aumentarem após a derrota para o Internacional, no Beira-Rio. A equipe perdeu por 2 a 1 na última quarta-feira (7) e agora tem 35% de possibilidade de cair para a segunda divisão, de acordo com o site Infobola.

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Segundo o site do matemático Tristão Garcia, o Internacional, por sua vez, agora tem 51% de chances de queda. Quem diminuiu a possibilidade de cair para a Série B foi o Vasco, que venceu o Botafogo por 2 a 1 e agora tem apenas 9% de chances de rebaixamento.

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Goleada pelo Vitória, a Chapecoense tem 99% de chances de rebaixamento. O Leão da Barra tem apenas 8%. No duelo da zona de rebaixamento, Remo e Grêmio empataram em 1 a 1. O Tricolor tem 57%, enquanto o clube paraense possui 97% de chances de queda.

Chances de rebaixamento no Brasileirão

20° Chapecoense - 18 pontos (99%)
19° Remo - 24 pontos (97%)
18° Grêmio - 30 pontos (57%)
17° Internacional - 31 pontos (51%)
16° Corinthians - 32 pontos (35%)
15° Mirassol - 33 pontos (26%)
14° Vasco - 34 pontos (9%)
13° Botafogo - 35 pontos (10%)
12° Vitória - 36 pontos (8%)
11° São Paulo - 36 pontos (4%)
10° RB Bragantino - 37 pontos (3%)
9° Coritiba - 38 pontos (1%)

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Chances de rebaixamento do Vasco diminuíram após vitória contra o Botafogo
Vasco venceu e se afastou da zona de rebaixamento (Foto: Celso Pupo/Fotoarena/Folhapress)
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