Campeonato Paranaense 2026: time tradicional fica de fora pela 3ª vez em quatro anos
Tricolor jogou a elite do estadual no ano passado, mas foi rebaixado
- Matéria
- Mais Notícias
O Campeonato Paranaense de 2026 começou na terça-feira (6) sem um time tradicional mais uma vez. O Paraná Clube foi rebaixado em 2025 e fica de fora pela terceira vez nos últimos quatro anos.
Relacionadas
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O Tricolor tinha sido campeão da Segundona em 2024, com bons públicos na Vila Capanema, Arena da Baixada e Couto Pereira, mas não se sustentou na elite na temporada passada. A equipe teve dois técnicos, Argel Fuchs e Tcheco, e terminou na lanterna, com 7 pontos em 11 jogos.
Esse foi o terceiro rebaixamento do Paraná para a Segunda Divisão estadual. Antes, o clube caiu em 2011 e em 2022.
Além disso, o Tricolor jogou a divisão inferior em 2012, 2023, 2024 e agora jogará em 2026. O time levantou a taça duas vezes: 2012 e 2024, mas na primeira vez ainda jogava a Série B do Brasileirão.
Nacionalmente, o Paraná não joga uma competição desde 2022. Na ocasião, disputou a Copa do Brasil e a Série D.
Para 2026, o Paraná tem a Segundona do Campeonato Paranaense e a Taça Paraná como calendário no ano que vem. O estadual começa no fim de fevereiro, enquanto o outro torneio está previsto para depois da Copa do Mundo.
➡️ Veja mais notícias do Paraná Clube
Fora de campo, a esperança foi renovado em 19 de dezembro, quando completou 36 anos de história. Após correr risco de falência, o Paraná Clube oficializou a venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) para a NextPlay.
A proposta é de R$ 212 milhões a R$ 682 milhões por 90% das ações da SAF em 10 anos. A compra dos investidores ainda precisa ser homologada pela Justiça por estar em Recuperação Judicial (RJ).
Paraná Clube completará mais de um ano sem jogar
Rebaixado no Paranaense, o Paraná não entra em campo desde 15 de fevereiro, na derrota por 2 a 0 no clássico contra o Coritiba, na Vila Capanema, pela última rodada da primeira fase. Na ocasião, o Tricolor já não tinha mais chances de escapar da queda.
Após o estadual, o clube até teve a possibilidade de voltar a atuar na Taça FPF, que começou em agosto e termina em novembro, mas optou por não disputar por falta de dinheiro. A competição deu vagas para a Copa do Brasil e para a recém-criada Copa Sul-Sudeste.
Lance!
Os times serão divididos em seis para cada lado, e o Grupo A enfrenta o Grupo B. Os quatro melhores de cada chave avançam às quartas de final e se enfrentam dentro do próprio grupo. Os jogos serão disputados em ida e volta, assim como as semifinais e as finais.
Já as quatro equipes eliminadas na primeira fase vão se enfrentar em mata-mata para definir os dois rebaixados, na volta do 'Torneio da Morte': o 9º colocado encara o 12º, enquanto o 10º joga contra o 11º, em ida e volta.
Vale lembrar que Galo Maringá e Foz do Iguaçu subiram da Segundona e entram nas vagas de Paraná Clube e Rio Branco, rebaixados no ano passado.
Os 12 participantes do Campeonato Paranaense 2026
- Andraus
- Athletico
- Azuriz
- Cianorte
- Coritiba
- FC Cascavel
- Foz do Iguaçu
- Galo Maringá
- Londrina
- Maringá
- Operário
- São Joseense
Grupo A
- Athletico, Maringá, Londrina, São Joseense, FC Cascavel e Foz do Iguaçu
Grupo B
- Coritiba, Operário-PR, Cianorte, Azuriz, Andraus e Galo Maringá
Onde assistir o Campeonato Paranaense 2026
O Paranaense terá dois players para a transmissão em 2026. O canal Goat (streaming gratuito) substitui a Nsports e passará todas as partidas. Já a RIC Record (tv aberta), pelo segundo ano consecutivo, transmite um jogo aos sábados, 16h, assim como a Paraná Turismo (tv aberta) passa uma partida nas quartas-feiras, 20h.
Por outro lado, o estadual segue sem premiação financeira aos clubes.
Títulos do Campeonato Paranaense por clube*
Coritiba: 39
Athletico: 28
Paraná Clube: 7
Londrina: 5
Operário: 2
Paranavaí: 1
*Apenas times ativos
- Matéria
- Mais Notícias