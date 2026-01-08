O Campeonato Paranaense de 2026 começou na terça-feira (6) sem um time tradicional mais uma vez. O Paraná Clube foi rebaixado em 2025 e fica de fora pela terceira vez nos últimos quatro anos.

O Tricolor tinha sido campeão da Segundona em 2024, com bons públicos na Vila Capanema, Arena da Baixada e Couto Pereira, mas não se sustentou na elite na temporada passada. A equipe teve dois técnicos, Argel Fuchs e Tcheco, e terminou na lanterna, com 7 pontos em 11 jogos.

Esse foi o terceiro rebaixamento do Paraná para a Segunda Divisão estadual. Antes, o clube caiu em 2011 e em 2022.

Além disso, o Tricolor jogou a divisão inferior em 2012, 2023, 2024 e agora jogará em 2026. O time levantou a taça duas vezes: 2012 e 2024, mas na primeira vez ainda jogava a Série B do Brasileirão.

Nacionalmente, o Paraná não joga uma competição desde 2022. Na ocasião, disputou a Copa do Brasil e a Série D.

Para 2026, o Paraná tem a Segundona do Campeonato Paranaense e a Taça Paraná como calendário no ano que vem. O estadual começa no fim de fevereiro, enquanto o outro torneio está previsto para depois da Copa do Mundo.

Fora de campo, a esperança foi renovado em 19 de dezembro, quando completou 36 anos de história. Após correr risco de falência, o Paraná Clube oficializou a venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) para a NextPlay.

A proposta é de R$ 212 milhões a R$ 682 milhões por 90% das ações da SAF em 10 anos. A compra dos investidores ainda precisa ser homologada pela Justiça por estar em Recuperação Judicial (RJ).

Paraná Clube completará mais de um ano sem jogar

Rebaixado no Paranaense, o Paraná não entra em campo desde 15 de fevereiro, na derrota por 2 a 0 no clássico contra o Coritiba, na Vila Capanema, pela última rodada da primeira fase. Na ocasião, o Tricolor já não tinha mais chances de escapar da queda.

Após o estadual, o clube até teve a possibilidade de voltar a atuar na Taça FPF, que começou em agosto e termina em novembro, mas optou por não disputar por falta de dinheiro. A competição deu vagas para a Copa do Brasil e para a recém-criada Copa Sul-Sudeste.

Os times serão divididos em seis para cada lado, e o Grupo A enfrenta o Grupo B. Os quatro melhores de cada chave avançam às quartas de final e se enfrentam dentro do próprio grupo. Os jogos serão disputados em ida e volta, assim como as semifinais e as finais.

Já as quatro equipes eliminadas na primeira fase vão se enfrentar em mata-mata para definir os dois rebaixados, na volta do 'Torneio da Morte': o 9º colocado encara o 12º, enquanto o 10º joga contra o 11º, em ida e volta.

Vale lembrar que Galo Maringá e Foz do Iguaçu subiram da Segundona e entram nas vagas de Paraná Clube e Rio Branco, rebaixados no ano passado.

Os 12 participantes do Campeonato Paranaense 2026

Andraus

Athletico

Azuriz

Cianorte

Coritiba

FC Cascavel

Foz do Iguaçu

Galo Maringá

Londrina

Maringá

Operário

São Joseense

Grupo A

Athletico, Maringá, Londrina, São Joseense, FC Cascavel e Foz do Iguaçu

Grupo B

Coritiba, Operário-PR, Cianorte, Azuriz, Andraus e Galo Maringá

Onde assistir o Campeonato Paranaense 2026

O Paranaense terá dois players para a transmissão em 2026. O canal Goat (streaming gratuito) substitui a Nsports e passará todas as partidas. Já a RIC Record (tv aberta), pelo segundo ano consecutivo, transmite um jogo aos sábados, 16h, assim como a Paraná Turismo (tv aberta) passa uma partida nas quartas-feiras, 20h.

Por outro lado, o estadual segue sem premiação financeira aos clubes.

Títulos do Campeonato Paranaense por clube*

Coritiba: 39

Athletico: 28

Paraná Clube: 7

Londrina: 5

Operário: 2

Paranavaí: 1

*Apenas times ativos