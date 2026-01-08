menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Campeonato Paranaense 2026: time tradicional fica de fora pela 3ª vez em quatro anos

Tricolor jogou a elite do estadual no ano passado, mas foi rebaixado

b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 08/01/2026
06:00
Paraná Clube Coritiba Campeonato Paranaense 2025
imagem cameraRebaixado, Paraná Clube perdeu clássico contra o Coritiba na última rodada do Campeonato Paranaense 2025. Foto: Luis Garcia/Agif/Gazeta Press
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Campeonato Paranaense de 2026 começou na terça-feira (6) sem um time tradicional mais uma vez. O Paraná Clube foi rebaixado em 2025 e fica de fora pela terceira vez nos últimos quatro anos.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Tricolor tinha sido campeão da Segundona em 2024, com bons públicos na Vila Capanema, Arena da Baixada e Couto Pereira, mas não se sustentou na elite na temporada passada. A equipe teve dois técnicos, Argel Fuchs e Tcheco, e terminou na lanterna, com 7 pontos em 11 jogos.

Esse foi o terceiro rebaixamento do Paraná para a Segunda Divisão estadual. Antes, o clube caiu em 2011 e em 2022.

Além disso, o Tricolor jogou a divisão inferior em 2012, 2023, 2024 e agora jogará em 2026. O time levantou a taça duas vezes: 2012 e 2024, mas na primeira vez ainda jogava a Série B do Brasileirão.

continua após a publicidade

Nacionalmente, o Paraná não joga uma competição desde 2022. Na ocasião, disputou a Copa do Brasil e a Série D.

Para 2026, o Paraná tem a Segundona do Campeonato Paranaense e a Taça Paraná como calendário no ano que vem. O estadual começa no fim de fevereiro, enquanto o outro torneio está previsto para depois da Copa do Mundo.

➡️ Veja mais notícias do Paraná Clube

Fora de campo, a esperança foi renovado em 19 de dezembro, quando completou 36 anos de história. Após correr risco de falência, o Paraná Clube oficializou a venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) para a NextPlay.

continua após a publicidade

A proposta é de R$ 212 milhões a R$ 682 milhões por 90% das ações da SAF em 10 anos. A compra dos investidores ainda precisa ser homologada pela Justiça por estar em Recuperação Judicial (RJ).

Paraná Clube completará mais de um ano sem jogar

Rebaixado no Paranaense, o Paraná não entra em campo desde 15 de fevereiro, na derrota por 2 a 0 no clássico contra o Coritiba, na Vila Capanema, pela última rodada da primeira fase. Na ocasião, o Tricolor já não tinha mais chances de escapar da queda.

Após o estadual, o clube até teve a possibilidade de voltar a atuar na Taça FPF, que começou em agosto e termina em novembro, mas optou por não disputar por falta de dinheiro. A competição deu vagas para a Copa do Brasil e para a recém-criada Copa Sul-Sudeste.

Lance!

Os times serão divididos em seis para cada lado, e o Grupo A enfrenta o Grupo B. Os quatro melhores de cada chave avançam às quartas de final e se enfrentam dentro do próprio grupo. Os jogos serão disputados em ida e volta, assim como as semifinais e as finais.

Já as quatro equipes eliminadas na primeira fase vão se enfrentar em mata-mata para definir os dois rebaixados, na volta do 'Torneio da Morte': o 9º colocado encara o 12º, enquanto o 10º joga contra o 11º, em ida e volta.

Vale lembrar que Galo Maringá e Foz do Iguaçu subiram da Segundona e entram nas vagas de Paraná Clube e Rio Branco, rebaixados no ano passado.

Os 12 participantes do Campeonato Paranaense 2026

  • Andraus
  • Athletico
  • Azuriz
  • Cianorte
  • Coritiba
  • FC Cascavel
  • Foz do Iguaçu
  • Galo Maringá
  • Londrina
  • Maringá
  • Operário
  • São Joseense

Confira a tabela da primeira fase do Campeonato Paranaense 2026

Grupo A

  • Athletico, Maringá, Londrina, São Joseense, FC Cascavel e Foz do Iguaçu

Grupo B

  • Coritiba, Operário-PR, Cianorte, Azuriz, Andraus e Galo Maringá

Onde assistir o Campeonato Paranaense 2026

O Paranaense terá dois players para a transmissão em 2026. O canal Goat (streaming gratuito) substitui a Nsports e passará todas as partidas. Já a RIC Record (tv aberta), pelo segundo ano consecutivo, transmite um jogo aos sábados, 16h, assim como a Paraná Turismo (tv aberta) passa uma partida nas quartas-feiras, 20h.

Por outro lado, o estadual segue sem premiação financeira aos clubes.

Títulos do Campeonato Paranaense por clube*

Coritiba: 39

Athletico: 28

Paraná Clube: 7

Londrina: 5

Operário: 2

Paranavaí: 1

*Apenas times ativos

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias