Luis Zubeldía transformou os clássicos em território de afirmação no Fluminense. A vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, no Nilton Santos, pelo Carioca 2026, não representou apenas a vantagem na semifinal. O resultado colocou o argentino como o primeiro técnico da história do Flu a vencer cinco clássicos consecutivos — e escancarou a identidade competitiva que o time construiu.

A sequência começou ainda em 2025, com o 1 a 0 sobre o Vasco pela Copa do Brasil. Já em 2026, vieram as vitórias sobre o Flamengo (2 a 1), Botafogo (1 a 0 fora e 1 a 0 em casa) e novamente o Vasco (1 a 0). Cinco triunfos seguidos contra os três principais rivais do Rio. Antes disso, o máximo que um treinador tricolor havia alcançado eram quatro vitórias consecutivas em clássicos — marca registrada por nomes históricos como Zezé Moreira, Didi e Abel Braga. Zubeldía ultrapassou todos eles.

Mais do que a sequência, chama atenção o padrão. Das cinco vitórias, quatro foram por um gol de diferença. Três terminaram sem o Fluminense ser vazado. Em jogos de alta tensão, o time mostrou maturidade para controlar o emocional, organização para defender momentos de pressão e eficiência para aproveitar as chances decisivas.

Contra o Flamengo, duas vitórias consecutivas no Maracanã. Contra o Botafogo, três triunfos seguidos, incluindo dois em 2026. Diante do Vasco, a resposta veio após as derrotas e a eliminação na Copa do Brasil no fim do ano passado. O Flu sofreu o golpe em 2025, mas voltou mais forte neste início de temporada.

A sequência inédita do Fluminense

📆 2025

🏟️ Fluminense 1 × 0 Vasco

📆 2026

🏟️ Fluminense 2 × 1 Flamengo

🏟️ Botafogo 0 × 1 Fluminense

🏟️ Fluminense 1 × 0 Botafogo

🏟️ Vasco 0 × 1 Fluminense

O retrospecto rival por rival

🔴 Contra o Flamengo

Fluminense 2 x 1 Flamengo (Carioca 2026)

Fluminense 2 x 1 Flamengo (Brasileiro 2025)

Duas vitórias seguidas, ambas no Maracanã.

⚫ Contra o Vasco

Vasco 0 x 1 Fluminense (Carioca 2026)

Fluminense 1 x 0 Vasco (Copa do Brasil 2025)

Vasco 2 x 1 Fluminense (Copa do Brasil 2025)

Vasco 2 x 0 Fluminense (Brasileiro 2025)

Após duas derrotas e uma eliminação no fim de 2025, o Flu respondeu com duas vitórias consecutivas em 2026.

⚫ Contra o Botafogo

Fluminense 1 x 0 Botafogo (Brasileiro 2026)

Botafogo 0 x 1 Fluminense (Carioca 2026)

Fluminense 2 x 0 Botafogo (Brasileiro 2025)

Três vitórias seguidas.

Esse comportamento nos clássicos não é isolado. Ele reflete o momento geral da equipe. O Fluminense é hoje o clube da Série A com melhor aproveitamento em 2026, com 83,3%, além de somar 16 vitórias consecutivas como mandante — igualando um recorde histórico que durava desde 1942. Sob o comando de Zubeldía, o time chegou a 20 vitórias em apenas 29 jogos oficiais, a marca mais rápida da história do clube considerando somente partidas oficiais.

A competitividade exigida em clássicos virou padrão. O Flu não altera a postura conforme o adversário. Joga contra rivais com a mesma intensidade que apresenta diante de qualquer outro oponente.

A solidez defensiva, a concentração nos minutos finais e a capacidade de decidir jogos equilibrados deixaram de ser exceção e se tornaram característica. A equipe de Zubeldía aprendeu a competir no limite — e transformou esse comportamento na base do melhor início de temporada do futebol brasileiro.

Serna comemora gol do Fluminense contra o Vasco (Foto: Daniel Brasil/Código19/Gazeta Press)

O que vem por aí?

Antes do jogo da volta, que acontece no próximo domingo (1), o Flu tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor encara o Palmeiras no Allianz Parque, na próxima quarta-feira (24).

