Campeonato Paranaense: FPF divulga tabela da primeira fase de 2026
Estadual começa em 7 de janeiro e termina em 7 de março
A Federação Paranaense de Futebol (FPF) divulgou a tabela da primeira fase do Campeonato Paranaense na noite de quarta-feira (19). Para 2026, o estadual terá novo formato e diminuição de datas.
A estreia do torneio está marcada para 7 de janeiro, uma quarta-feira. A final acontece em 7 de março, um sábado. Os jogos de mata-mata acontecerão nos finais de semana.
No ano que vem, o Paranaense sairá de turno único e mata-mata, que ocorria desde 2020, para dois grupos de seis times na primeira fase e mata-mata. Dessa forma, as datas serão reduzidas de 17 para 12, como tinha sugerido o presidente da CBF, Samir Xauad.
Assim como em 2025, os clubes definiram que não haverá limitação de jogadores inscritos no Paranaense do ano que vem. Já o VAR estará presente a partir das quartas de final, mas a FPF ainda tenta viabilizar o sistema na primeira fase.
O novo formato do Campeonato Paranaense 2026
Os times serão divididos em seis para cada lado, e o Grupo A enfrenta o Grupo B. Os quatro melhores de cada chave avançam às quartas de final e se enfrentam dentro do próprio grupo. Os jogos eliminatórios serão disputados em ida e volta.
Já as quatro equipes eliminadas na primeira fase vão se enfrentar em mata-mata para definir os dois rebaixados, na volta do 'Torneio da Morte': o 9º colocado encara o 12º, enquanto o 10º joga contra o 11º, em ida e volta.
Vale lembrar que Galo Maringá e Foz do Iguaçu subiram da Segundona e entram nas vagas de Paraná Clube e Rio Branco, rebaixados neste ano.
A competição terá a transmissão de um jogo aos sábados na RIC Record (tv aberta), que fará pelo segundo ano consecutivo, e todas as partidas no Goat (streaming gratuito), que substitui a Nsports. Por outro lado, o Paranaense segue sem premiação financeira aos clubes.
Os 12 participantes do Campeonato Paranaense 2026
- Andraus
- Athletico
- Azuriz
- Cianorte
- Coritiba
- FC Cascavel
- Foz do Iguaçu
- Galo Maringá
- Londrina
- Maringá
- Operário
- São Joseense
Grupo A
- Athletico, Maringá, Londrina, São Joseense, Cascavel e Foz do Iguaçu
Grupo B
- Coritiba, Operário-PR, Cianorte, Azuriz, Andraus e Galo Maringá
Tabela do Campeonato Paranaense 2026
1ª rodada
Quarta-feira, 7/1
- Londrina x Operário-PR, 19h
- São Joseense x Galo, 20h
- Cianorte x Maringá, 20h
- Coritiba x Foz do Iguaçu, 20h30
Quinta-feira, 8/1
- Cascavel x Azuriz, 19h
- Andraus x Athletico, 20h30
2ª rodada
Sábado, 10/1
- Operário-PR x Maringá, 16h
- Coritiba x Londrina, 18h30
Domingo, 11/1
- Foz do Iguaçu x Azuriz, 16h
- Andraus x São Joseense, 16h
- Cianorte x Athletico, 17h30
- Galo x Cascavel, 18h30
3ª rodada
Terça-feira, 13/1
- Maringá x Coritiba, 20h
Quarta-feira, 14/1
- Galo x Foz do Iguaçu, 19h
- Azuriz x Londrina, 20h
- Athletico x Operário-PR, 20h30
Quinta-feira, 15/1
- São Joseense x Cianorte, 19h
- Cascavel x Andraus, 20h
4ª rodada
Sábado, 17/1
- Athletico x Coritiba, 16h
- Londrina x Galo, 17h30
- Maringá x Azuriz, 18h30
- Foz do Iguaçu x Andraus, 20h30
Domingo, 18/1
- Cianorte x Cascavel, 17h30
- São Joseense x Operário-PR, 18h30
5ª rodada
Terça-feira, 20/1
- Andraus x Londrina, 19h
- Azuriz x Athletico, 20h
Quarta-feira, 21/1
- Foz do Iguaçu x Cianorte, 20h
- Operário-PR x Cascavel, 20h
- Coritiba x São Joseense, 20h30
6ª rodada
Sábado, 24/1
- Maringá x Andraus, 16h
- Londrina x Cianorte, 16h
- Operário-PR x Foz do Iguaçu, 16h
- Cascavel x Coritiba, 16h
- Azuriz x São Joseense, 16h
- Athletico x Galo, 16h
Vagas para a Copa Sul-Sudeste
Nova competição, criada pela CBF para 2026, a Copa Sul-Sudeste terá dois representantes paranaenses. A FPF decidiu que as vagas são do campeão do Paranaense 2025 (Operário-PR) e do campeão da Taça FPF 2025 (em disputa).
O torneio será disputado entre 25 de março e 7 de junho e reunirá 12 clubes dos estados de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Os clubes do Espírito Santo não farão parte do campeonato, já que foram direcionados para a Copa Centro-Oeste.
Separados em dois grupos de seis, os times disputam jogos em turno único fora do grupo. Os dois melhores avançam para as semifinais em ida e volta, assim como as finais.
Além da taça, o campeão da Copa Sul-Sudeste garante vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2027. Vale destacar qu times que estiverem envolvidos na Libertadores ou na Sul-Americana não poderão participar do novo torneio interestadual.
- Desde que eu assumi, eu vinha conversando com a CBF para ter um campeonato regional no Sul. Sempre bati na tecla para valorizar a nossa região. Com o presidente Samir, a conversa foi muito bem aceita, mas a CBF precisava atender o Sudeste também. Após uma pesquisa de mercado, com eventuais patrocinadores e TVs interessadas em transmitir a competição, a CBF entendeu que fazer a Copa Sul-Sudeste era muito mais viável que a Copa Sul ou a antiga Copa Sul-Minas – afirmou Hélio Cury Filho, presidente da FPF, em entrevista coletiva.
As últimas finais do Campeonato Paranaense
2025: Operário x Maringá (Fantasma campeão)
2024: Athletico x Maringá (Furacão campeão)
2023: Athletico x Cascavel (Furacão campeão)
2022: Coritiba x Maringá (Coxa campeão)
2021: Londrina x Cascavel (Tubarão campeão)
2020: Athletico x Coritiba (Furacão campeão)
Títulos do Campeonato Paranaense por clube*
Coritiba: 39
Athletico: 28
Paraná Clube: 7
Londrina: 5
Operário-PR: 2
Paranavaí: 1
*Apenas times ativos
