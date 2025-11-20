A Federação Paranaense de Futebol (FPF) divulgou a tabela da primeira fase do Campeonato Paranaense na noite de quarta-feira (19). Para 2026, o estadual terá novo formato e diminuição de datas.

continua após a publicidade

A estreia do torneio está marcada para 7 de janeiro, uma quarta-feira. A final acontece em 7 de março, um sábado. Os jogos de mata-mata acontecerão nos finais de semana.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No ano que vem, o Paranaense sairá de turno único e mata-mata, que ocorria desde 2020, para dois grupos de seis times na primeira fase e mata-mata. Dessa forma, as datas serão reduzidas de 17 para 12, como tinha sugerido o presidente da CBF, Samir Xauad.

continua após a publicidade

Assim como em 2025, os clubes definiram que não haverá limitação de jogadores inscritos no Paranaense do ano que vem. Já o VAR estará presente a partir das quartas de final, mas a FPF ainda tenta viabilizar o sistema na primeira fase.

O novo formato do Campeonato Paranaense 2026

Os times serão divididos em seis para cada lado, e o Grupo A enfrenta o Grupo B. Os quatro melhores de cada chave avançam às quartas de final e se enfrentam dentro do próprio grupo. Os jogos eliminatórios serão disputados em ida e volta.

continua após a publicidade

Já as quatro equipes eliminadas na primeira fase vão se enfrentar em mata-mata para definir os dois rebaixados, na volta do 'Torneio da Morte': o 9º colocado encara o 12º, enquanto o 10º joga contra o 11º, em ida e volta.

Vale lembrar que Galo Maringá e Foz do Iguaçu subiram da Segundona e entram nas vagas de Paraná Clube e Rio Branco, rebaixados neste ano.

A competição terá a transmissão de um jogo aos sábados na RIC Record (tv aberta), que fará pelo segundo ano consecutivo, e todas as partidas no Goat (streaming gratuito), que substitui a Nsports. Por outro lado, o Paranaense segue sem premiação financeira aos clubes.

Operário-PR conquistou o Campeonato Paranaense contra o Maringá, em Ponta Grossa. Foto: André Jonsson/OFEC

Os 12 participantes do Campeonato Paranaense 2026

Andraus

Athletico

Azuriz

Cianorte

Coritiba

FC Cascavel

Foz do Iguaçu

Galo Maringá

Londrina

Maringá

Operário

São Joseense

Grupo A

Athletico, Maringá, Londrina, São Joseense, Cascavel e Foz do Iguaçu

Grupo B

Coritiba, Operário-PR, Cianorte, Azuriz, Andraus e Galo Maringá

Tabela do Campeonato Paranaense 2026

1ª rodada

Quarta-feira, 7/1

Londrina x Operário-PR, 19h

São Joseense x Galo, 20h

Cianorte x Maringá, 20h

Coritiba x Foz do Iguaçu, 20h30

Quinta-feira, 8/1

Cascavel x Azuriz, 19h

Andraus x Athletico, 20h30

2ª rodada

Sábado, 10/1

Operário-PR x Maringá, 16h

Coritiba x Londrina, 18h30

Domingo, 11/1

Foz do Iguaçu x Azuriz, 16h

Andraus x São Joseense, 16h

Cianorte x Athletico, 17h30

Galo x Cascavel, 18h30

3ª rodada

Terça-feira, 13/1

Maringá x Coritiba, 20h

Quarta-feira, 14/1

Galo x Foz do Iguaçu, 19h

Azuriz x Londrina, 20h

Athletico x Operário-PR, 20h30

Quinta-feira, 15/1

São Joseense x Cianorte, 19h

Cascavel x Andraus, 20h

4ª rodada

Sábado, 17/1

Athletico x Coritiba, 16h

Londrina x Galo, 17h30

Maringá x Azuriz, 18h30

Foz do Iguaçu x Andraus, 20h30

Domingo, 18/1

Cianorte x Cascavel, 17h30

São Joseense x Operário-PR, 18h30

5ª rodada

Terça-feira, 20/1

Andraus x Londrina, 19h

Azuriz x Athletico, 20h

Quarta-feira, 21/1

Foz do Iguaçu x Cianorte, 20h

Operário-PR x Cascavel, 20h

Coritiba x São Joseense, 20h30

6ª rodada

Sábado, 24/1

Maringá x Andraus, 16h

Londrina x Cianorte, 16h

Operário-PR x Foz do Iguaçu, 16h

Cascavel x Coritiba, 16h

Azuriz x São Joseense, 16h

Athletico x Galo, 16h

Vagas para a Copa Sul-Sudeste

Nova competição, criada pela CBF para 2026, a Copa Sul-Sudeste terá dois representantes paranaenses. A FPF decidiu que as vagas são do campeão do Paranaense 2025 (Operário-PR) e do campeão da Taça FPF 2025 (em disputa).

O torneio será disputado entre 25 de março e 7 de junho e reunirá 12 clubes dos estados de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Os clubes do Espírito Santo não farão parte do campeonato, já que foram direcionados para a Copa Centro-Oeste.

Separados em dois grupos de seis, os times disputam jogos em turno único fora do grupo. Os dois melhores avançam para as semifinais em ida e volta, assim como as finais.

Além da taça, o campeão da Copa Sul-Sudeste garante vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2027. Vale destacar qu times que estiverem envolvidos na Libertadores ou na Sul-Americana não poderão participar do novo torneio interestadual.

- Desde que eu assumi, eu vinha conversando com a CBF para ter um campeonato regional no Sul. Sempre bati na tecla para valorizar a nossa região. Com o presidente Samir, a conversa foi muito bem aceita, mas a CBF precisava atender o Sudeste também. Após uma pesquisa de mercado, com eventuais patrocinadores e TVs interessadas em transmitir a competição, a CBF entendeu que fazer a Copa Sul-Sudeste era muito mais viável que a Copa Sul ou a antiga Copa Sul-Minas – afirmou Hélio Cury Filho, presidente da FPF, em entrevista coletiva.

As últimas finais do Campeonato Paranaense

2025: Operário x Maringá (Fantasma campeão)

2024: Athletico x Maringá (Furacão campeão)

2023: Athletico x Cascavel (Furacão campeão)

2022: Coritiba x Maringá (Coxa campeão)

2021: Londrina x Cascavel (Tubarão campeão)

2020: Athletico x Coritiba (Furacão campeão)

Títulos do Campeonato Paranaense por clube*

Coritiba: 39

Athletico: 28

Paraná Clube: 7

Londrina: 5

Operário-PR: 2

Paranavaí: 1

*Apenas times ativos