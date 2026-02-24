Fechamento da janela se aproxima e Atlético-MG ainda busca se movimentar no mercado

O fechamento da primeira janela de transferências do futebol brasileiro se aproxima, restam menos de dez dias. O mercado será encerrado no dia 3 de março, e o Atlético ainda busca se movimentar, principalmente na tentativa de contratar um zagueiro.

A posição, que inicialmente não era tratada como prioridade, passou a ser vista com mais atenção pela diretoria alvinegra. Caso queira contar com um reforço para o setor ainda no primeiro semestre, o clube terá pouco tempo para avançar nas negociações.

Nas últimas semanas, o foco do Atlético estava na contratação de um primeiro volante. Com a chegada de Tomás Pérez, a atenção do mercado se voltou para o sistema defensivo. Um dos nomes que entrou no radar foi o do zagueiro Kevin Lomónaco, do Independiente. O Galo tentou abrir conversas, mas a negociação é considerada difícil. O defensor é peça importante na equipe argentina, que pede cerca de 7,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 46 milhões) para liberá-lo.

Segundo apuração do Lance!, no entanto, Lomónaco segue como alvo do clube mineiro. A possível intensificação das tratativas passa também pela chegada de Eduardo Domínguez ao comando técnico. O treinador, que vinha atuando no futebol argentino, tem como um dos pilares de seu trabalho a solidez defensiva, fator que pode impulsionar a busca por um reforço para o setor nos próximos dias.

Atlético no mercado de transferências

Ao todo, o Atlético já oficializou sete contratações nesta janela de transferências e contabiliza 13 saídas de jogadores para outras equipes. Confira abaixo o balanço completo das movimentações do clube no período:

Contratações (7)

Alan Minda - atacante/ponta (Cercle Brugge, da Bélgica)

Preciado - Lateral-direito (Sparta Praga, da República Tcheca)

Renan Lodi - Lateral-esquerdo (sem clube após rescisão com o Al Hilal, da Arábia Saudita)

Victor Hugo - Volante (Flamengo)

Maycon - (Shakhtar Donetsk, da Ucrânia)

Cassierra - Centrovante (Zenit, da Rússia)

Tomás Pérez - volante (Empréstimo do Porto, de Portugal)

Saídas (13)

Guilherme Arana - Lateral-esquerdo (vendido ao Fluminense)

Fausto Vera - Volante (emprestado River Plate)

João Marcelo - (emprestado Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes)

Saravia - Lateral-direito (fim de contrato, sem clube)

Gabriel Menino - volante (emprestado ao Santos)

Isaac - atacante (liberado ao Verona, da Itália)

Caio Maia - atacante (emprestado ao Londrina)

Paulo Victor - volante (emprestado ao Avaí)

Caio Paulista - lateral-esquerdo (não exerceu a compra junto ao Palmeiras)

Robert - goleiro (emprestado ao Athletic)

Rony - atacante (vendido ao Santos)

Biel - atacante (encerrado o empréstimo com o Galo e emprestado ao Al-Taawoun, da Arábia Saudita)

Cadu - atacante (emprestado ao Goiás)