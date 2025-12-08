Com time 'surpresa', FPF mantém formato da Segunda Divisão do Paranaense para 2026
Verê desiste da Segundona, e Araucária é a novidade
- Matéria
- Mais Notícias
Com um time 'novo', a Federação Paranaense de Futebol (FPF) confirmou os participantes e o formato da Segunda Divisão de 2026. O arbitral aconteceu na noite desta segunda-feira (8), na sede da entidade, em Curitiba (PR).
Relacionadas
🔔 Simule agora como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e descubra todos os grupos da competição
Inicialmente, o encontro estava previsto para janeiro do ano que vem, mas o adiantamento trouxe mudanças no calendário. A FPF optou por antecipar o torneio para evitar conflitos com os jogos com a Copa do Mundo, que começa em 11 de junho.
O início, antes programado para abril, acontecerá em 28 de fevereiro, um sábado. Já a final será em 10 de junho, uma quarta-feira.
Entre os 10 clubes credenciados, teve uma alteração. O Verê, que conquistou o acesso na Terceira Divisão, desistiu da disputa por dificuldades financeiras. Terceiro colocado, o Araucária entrou no lugar.
Além do time da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), as outras novidades entre as equipes são os rebaixados Paraná e Rio Branco, que tinham subido em 2024 e caíram da elite neste ano, e o Prudentópolis, que também veio da Terceirona. Já Galo Maringá e Foz do Iguaçu subiram e jogarão a Primeira Divisão.
Formato da Segunda Divisão do Paranaense é mantido
Neste ano, a fórmula da Segundona mudou e será mantida para 2026. A Lei do Esporte exige que o regulamento seja cumprido por dois anos consecutivos.
No formato, 10 times se enfrentam em turno único e os oito primeiros avançam para o mata-mata, enquanto os dois últimos colocados descem para a Terceirona. Os dois finalistas sobem para a elite do futebol paranaense.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Os 10 times da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense 2026
- Araucária
- Batel
- Laranja Mecânica
- Nacional
- Paraná Clube
- Paranavaí
- Patriotas
- Prudentópolis
- Rio Branco
- Toledo
Paraná Clube completará mais de um ano sem jogar
Rebaixado no Paranaense, o Paraná não entra em campo desde 15 de fevereiro, na derrota por 2 a 0 no clássico contra o Coritiba, na Vila Capanema, pela última rodada da primeira fase. Na ocasião, o Tricolor já não tinha mais chances de escapar da queda.
Depois do estadual, o clube até teve a possibilidade de voltar a atuar na Taça FPF, que começou em agosto e terminou em novembro, mas optou por não disputar por falta de dinheiro. A competição deu vagas para a Copa do Brasil e para a recém-criada Copa Sul-Sudeste.
Assim, o Paraná atingirá o maior período sem jogos na história de quase 36 anos. A equipe foi fundada em 19 de dezembro de 1989.
Fora de campo, o Tricolor vive um impasse pela venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A NextPlay desistiu da proposta de R$ 212 milhões por 90% das ações após os credores aprovarem um novo plano de pagamento da Recuperação Judicial (RJ).
Sem acordo pela venda da SAF, a diretoria paranista contestou a decisão feita em assembleia e descartou a falência, possibilidade real se não aparecer novos interessados. O próximo encontro de credores está marcado para o fim de fevereiro de 2026.
Vale lembrar que o Paraná jogará a Segundona do estadual pela quarta vez na história - a terceira nos últimos quatro anos.
- Matéria
- Mais Notícias