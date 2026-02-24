Copa do Brasil: segunda fase começa com quatro jogos decisivos e premiação milionária

A segunda fase da Copa do Brasil tem início nesta terça-feira com quatro confrontos e a presença de clubes tradicionais do cenário nacional. A competição, conhecida pelo formato eliminatório e pelas surpresas ao longo do caminho, começa a afunilar e coloca em jogo não apenas a continuidade no torneio, mas também uma importante premiação financeira.

continua após a publicidade

Assim como na etapa anterior, os confrontos desta fase foram definidos por sorteio, que também determinou os mandos de campo. As partidas serão disputadas em jogo único. Em caso de igualdade no placar ao fim dos 90 minutos, a vaga será decidida diretamente nas cobranças de pênaltis, sem prorrogação.

A classificação à terceira fase representa um alívio significativo nos cofres dos clubes. As equipes que disputam a Série B do Campeonato Brasileiro terão direito a R$ 1,53 milhão em caso de avanço. Já os times das demais divisões receberão R$ 950 mil. Os clubes da Série A entram apenas em fase posterior da competição, o que aumenta a expectativa de quem busca surpreender antes da chegada dos principais times do país.

continua após a publicidade

Com jogos únicos e clima de decisão desde, a segunda fase da Copa do Brasil reforça a essência do torneio: tensão, imprevisibilidade e a chance de escrever novos capítulos na história da competição.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confrontos da segunda fase nesta terça-feira:

América-RN x Gás-RR – Arena das Dunas (21h30)

Fortaleza x Maguary-PE – Castelão (21h30)

Joinville x CSA – Arena Joinville (19h)

Boavista x Maringá – Bacaxá (16h30)

continua após a publicidade