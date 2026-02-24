O Vasco busca um novo treinador no mercado após a demissão de Fernando Diniz. A diretoria trabalha com senso de urgência, mas também com cautela. A ideia é encontrar um nome que se encaixe no perfil do elenco atual, já que o novo comandante não poderá promover grandes mudanças nesta janela de transferências. O clube entende que a escolha precisa ser assertiva para evitar nova troca em curto prazo e dar estabilidade ao departamento de futebol.

Desde que assumiu a SAF, em junho de 2024, o presidente Pedrinho já conviveu com diferentes perfis no comando técnico. O português Álvaro Pacheco, que já estava no clube e não foi uma escolha do presidente, foi demitido após quatro jogos, dando lugar ao interino Rafael Paiva, que permaneceu até o fim da temporada.

Em 2025, o clube apostou em Fábio Carille, de estilo mais defensivo, antes de contratar Fernando Diniz, conhecido pela proposta de posse de bola e construção apoiada desde a defesa. Agora, o Vasco busca manter o estilo propositivo e procura um técnico que seja compatível às peças à disposição no elenco atual. Desta forma, o Olheiro Lance! separou quatro nomes de treinadores livres no mercado que atendam a esses requisitos.

Renato Gaúcho

Renato Portaluppi, de 63 anos, é um dos favoritos para assumir o comando técnico do Cruz-Maltino. O ex-jogador tem como principal marca a posse de bola no campo adversário e a utilização de formações como 4-2-3-1. Defende pressão alta sem a bola e troca de passes curtos, com uso frequente das pontas.

Renato está sem clube desde setembro, quando deixou o Fluminense após eliminação na Copa Sul-Americana. O ponto alto do trabalho foi durante o Mundial de Clubes, quando o técnico levou o Tricolor à semifinal do torneio.

Além disso, Renato tem grande história no Grêmio. Por lá, conquistou a Copa do Brasil (2016), a Copa Libertadores da América (2017), a Recopa Sul-Americana (2018) e cinco Campeonatos Gaúchos (2018, 2019, 2020, 2023 e 2024). Tornou-se o técnico com mais jogos e vitórias na história do clube.

Renato Gaúcho, ex-técnico do Fluminense, é opção para assumir o comando do Vasco (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Thiago Motta

O ítalo-brasileiro Thiago Motta, de 43 anos, seria nome quase ideal pensando nas características do atual elenco do Vasco. O estilo de jogo do técnico prioriza posse de bola e construção desde a defesa, trabalhando com esquemas como 4-3-3 e 4-2-3-1.

Os times de Motta times utilizam passes curtos, participação ativa de goleiros e zagueiros na saída e triangulações pelo centro. No Bologna, principal trabalho da carreira, reduziu cruzamentos e estimulou infiltrações coletivas. Antes, no Spezia, adotou bloco baixo em parte da campanha para garantir permanência na Serie A, mostrando variedade tática.

No Bologna, classificou o clube para a Liga dos Campeões de 2023/24 e registrou apenas cinco derrotas em 38 rodadas naquela temporada. Também liderou a equipe a uma das melhores defesas da Serie A, com 27 gols sofridos. Assumiu a Juventus em junho de 2024, mas não conseguiu ter o mesmo sucesso e deixou o cargo em março de 2025.

Thiago Motta pela Juventus (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

Carlos Carvalhal

O português Carlos Carvalhal, de 60 anos, é outra opção com estilo que atende aos requisitos do Vasco. Versátil, o técnico costuma se adaptar ao que tem nas mãos e alterna formações como 4-4-2, 4-3-3 e 3-4-3. Suas equipes buscam posse de bola e utilização das pontas e adota pressão alta na saída adversária.

Carvalhal se destacou no Braga em duas passagens recentes (2020–22 e 2024–2025), além de experiências no Celta de Vigo, Olympiacos e Al-Wahda. Conquistou a Taça de Portugal 2020/21 e tornou-se o treinador com mais vitórias na história do clube, com 92 triunfos. Na passagem mais recente, encerrada em julho de 2025, obteve 28 vitórias em 50 jogos, além de 10 empates e 12 derrotas (62,7% de aproveitamento).

Carlos Carvalhal tem histórico de bons trabalhos no Braga (Foto: NIKOLAY DOYCHINOV / AFP)

Martín Demichelis

Martín Demichelis é mais um treinador que adota modelo baseado em posse de bola e saída desde a defesa. O principal trabalho foi no River Plate, entre 2023 e 2024. Assumiu após a saída de Marcelo Gallardo e conquistou o Campeonato Argentino de 2023, o Trofeo de Campeones de 2023 e a Supercopa Argentina de 2024.

Demichelis utiliza preferencialmente o 4-2-3-1, com dois volantes e laterais avançados. Defende linhas compactas e transições verticais rápidas. A proposta combina controle de jogo com finalizações objetivas, explorando espaços após recuperação da bola.

Antes do River, comandou o Bayern II, da terceira divisão da Alemanha, após passagem pelas categorias de base do Bayern de Munique. No time B, obteve 35 vitórias em 58 jogos, com cerca de 67% de aproveitamento. Em agosto de 2024, assumiu o Monterrey. Permaneceu até maio de 2025, com 20 vitórias, 11 empates e 12 derrotas em 43 jogos, aproveitamento de 55%.

Martín Demichelis treinou o River Plate (Foto: Divulgação/River Plate)

