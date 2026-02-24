A derrota no jogo de ida da semifinal do Carioca que culminou na demissão de Fernando Diniz do Vasco foi apenas a gota d'água que transbordou um copo já cheio de críticas contra o treinador. Depois de cerca de nove meses no cargo, com mais baixos do que altos, Diniz foi demitido em anúncio feito na coletiva após o clássico contra o Fluminense, neste domingo (22).

Apesar de ter vivido alguns bons momentos e a expectativa de um título nacional no clube, Diniz acumulou números ruins e que não sustentaram sua permanência. Com aproveitamento de 40,7%, teve 17 vitórias, 15 empates e 22 derrotas no período em que comandou o clube.

O Lance! relembra os principais momentos da trajetória do técnico em sua segunda passagem pela Colina.

Linha do tempo de Diniz no Vasco

Maio de 2025 - Expectativas da apresentação e estreia com derrota para o Lanús

Fernando Diniz estreou no comando do Vasco no dia 13 de maio, antes mesmo de sua coletiva de apresentação. Em seu primeiro jogo, derrota para o Lanús na Argentina, pela fase de grupos da Sul-Americana. Apesar do revés, definiu o primeiro tempo vascaíno como um dos melhores de um time sob seu comando.

Naquele momento, o time estava numa sequência de oito jogos sem vencer — que incluía um empate com o Operário na Copa do Brasil e uma goleada para o Puerto Cabello na competição continental. Assim, o treinador apontava a recuperação de confiança da equipe como um dos seus principais objetivos imediatos.

Diniz tinha a diretoria ao seu lado. Quando ainda era comentarista esportivo, o presidente Pedrinho chegou a ir até uma coletiva do Fluminense, então dirigido pelo treinador, apenas para elogiá-lo. Na coletiva de apresentação, o técnico aproveitou para elogiar o elenco e reconheceu que havia peças rendendo menos do que o poderiam, como Rayan.

O jogador, de fato, viria a crescer de produção sob o comando do novo treinador e se tornaria o destaque do time. Este, talvez, tenha sido o principal legado de Diniz na segunda passagem por São Januário: ter ajudado a joia cruz-maltina a se desenvolver e, com isso, a se tornar a maior venda de um jogador da história do clube. Rayan foi adquirido pelo Bournemouth, da Inglaterra, por 35 milhões de euros, em janeiro de 2026.

Rayan comemora gol em Vasco x Internacional (Foto: Affonso Andrade//Gazeta Press)

Primeiros meses: pausa para o Mundial, oscilação e sequência sem vencer

No primeiro mês no comando do Vasco, Diniz teve diferentes desafios nas principais competições. Na Copa do Brasil, encarou o Operário no jogo de volta, e a classificação para oitavas de finais foi alcançada a duras penas. O Cruz-Maltimo conseguiu a vaga nos pênaltis, após novo empate. Já na Sul-Americana, uma vitória por 3 a 0 sobre o Melgar deu a vaga ao time nos playoffs.

Entre os compromissos das copas, a equipe oscilou no Brasileirão, alternando resultados positivos e negativos. Com um mês de pausa para o Mundial de Clubes, o treinador ganhou fôlego e tempo para trabalhar.

Logo no retorno às partidas, a situação do Vasco na temporada piorou com derrota por 4 a 0 para o Independiente del Valle, em 15 de julho, pelos playoffs da Sula. O time equatoriano confirmou a classificação para o mata-mata com um empate em São Januário. A torcida presente ao estádio não atacou Diniz, mas os protestos começaram. O presidente Pedrinho foi hostilizado, enquanto aos jogadores foi reservado o coro de "time sem vergonha".

Além da eliminação na Sul-Americana, o time se complicou no Brasileirão e ficou sete jogos sem vencer. O jejum se encerrou em agosto, quando derrotou o CSA nas oitavas da Copa do Brasil e avançou às quartas de final da competição.

Relembre os resultados:

✅ 17/5: Vasco 3 x 0 Fortaleza (Brasileirão)

✅ 20/5: Vasco 1 (7) x (6) 1 Operário (Copa do Brasil)

❌ 24/5: Fluminense 2 x 1 Vasco (Brasileirão)

✅ 27/5: Vasco 3 x 0 Melgar (Sul-Americana)

❌ 31/5: Vasco 0 x 2 Bragantino (Brasileirão)

✅ 12/6: São Paulo 1 x 3 Vasco (Brasileirão)

❌ 12/7: Vasco 0 x 2 Botafogo (Brasileirão) - início da pausa para o Mundial de Clubes

❌ 15/7: Independiente del Valle 4 x 0 Vasco (Sul-Americana)

🔵 19/7: Vasco 1 x 1 Grêmio (Brasileirão)

🔵 22/7: Vasco 1 x 1 Independiente del Valle (Sul-Americana)

🔵 27/7: Internacional 1 x 1 Vasco (Brasileirão)

🔵 30/7: CSA 0 x 0 Vasco (Copa do Brasil)

❌ 2/8: Mirassol 3 x 2 Vasco (Brasileirão)

✅ 7/8: Vasco 3 x 1 CSA (Copa do Brasil)

Diniz em Vasco x Botafogo, pelo Brasileirão (Foto: Kayo Magalhães/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Retomada: goleada sobre o Santos e bronca em Rayan

A vitória sobre o CSA iniciou a melhor fase de Diniz no comando técnico do Vasco. Voltou a campo pelo Brasileirão com um empate com o Atlético-MG e, então, viveu o ponto mais alto dessa sua passagem: a goleada histórica de 6 a 0 sobre o Santos, no Morumbis, em 17 de agosto.

A irregularidade, contudo, seguiu sendo problema. Derrotas para Juventude e Corinthians interromperam a sequência invicta. O período foi marcado por uma situação que acabou se tornando emblemática: a bronca pública de Diniz em Rayan.

Apesar de ter repercutido negativamente, o caso parece ter sido um dos ingredientes para que o atacante começasse a evoluir. Os números do jovem, de fato, melhoraram após o episódio. O cria chegou a afirmar que o treinador era como um pai para ele, botando panos quentes na situação.

Relembre os jogos:

🔵 Vasco 1 x 1 Atlético-MG (Brasileirão)

✅ Santos 0 x 6 Vasco (Brasileirão)

❌ Juventude 2 x 0 Vasco (Brasileirão)

❌ Vasco 2 x 3 Corinthians (Brasileirão)

O auge: sequência invicta e o sonho de Libertadores

O trabalho de Fernando Diniz atingiu o auge entre agosto e outubro. O empate com o Botafogo pelo jogo de ida das quartas da Copa do Brasil foi o primeiro de sete jogos sem perder. Com novo empate na volta, o Vasco avançou nos pênaltis para a semifinal. Nesse período, somou 11 de 15 pontos possíveis e subiu na tabela do Campeonato Brasileiro.

A sequência foi interrompida com derrota para o Palmeiras no Allianz Parque, contudo, o time respondeu com quatro vitórias consecutivas. A grande fase tirou o Vasco da parte de baixo tabela e fez crescer o sonho de vaga na Libertadores, competição que o clube não disputa desde 2018.

Relembre os jogos:

🔵 Vasco 1 x 1 Botafogo (Copa do Brasil)

✅ Sport 2 x 3 Vasco (Brasileirão)

🔵 Botafogo 1 (3) x (5) 1 Vasco (Copa do Brasil)

🔵 Vasco 2 x 2 Ceará (Brasileirão)

🔵 Flamengo 1 x 1 Vasco (Brasileirão)

✅ Vasco 3 x 1 Bahia (Brasileirão)

✅ Vasco 2 x 0 Cruzeiro (Brasileirão)

❌ Palmeiras 3 x 0 Vasco (Brasileirão)

✅ Vasco 4 x 3 Vitória (Brasileirão)

✅ Fortaleza 0 x 2 Vasco (Brasileirão)

✅ Vasco 2 x 0 Fluminense (Brasileirão)

✅ Bragantino 0 x 3 Vasco (Brasileirão)

Jogadores do Vasco comemoram classificação contra o Botafogo na Copa do Brasil (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Gazeta Press)

Derrotas em série no Brasileirão e expectativa para a final da Copa do Brasil

Em novembro, a equipe iniciou uma sequência negativa com derrotas para São Paulo (casa), Botafogo (fora), Juventude (casa), Grêmio (fora) e Bahia (fora). A goleada sobre o Internacional serviu para espantar o fantasma do rebaixamento, mas a equipe, já focada na Copa do Brasil, perdeu os últimos jogos para Mirassol e Atlético-MG.

No mata-mata, a esperança cruz-maltina de conquistar um título e voltar à Libertadores foi retomada. O Vasco contou com o brilho de Rayan e Vegetti para eliminar o Fluminense e se classificar para a final contra o Corinthians.

No jogo de ida, o Gigante encarou o Timão na Neo Quimica Arena e voltou para o Rio de Janeiro com um 0 a 0 na bagagem, mas a atuação animou os cariocas e trouxe o favoritismo junto com eles. Contudo, a derrota por 2 a 1 em pleno Maracanã foi um balde de água fria nos sonhos dos vascaínos.

Relembre os resultados:

❌ Vasco 0 x 2 São Paulo (Brasileirão)

❌ Botafogo 3 x 0 Vasco (Brasileirão)

❌ Vasco 1 x 3 Juventude (Brasileirão)

❌ Grêmio 2 a 0 Vasco (Brasileirão)

❌ Bahia 1 x 0 Vasco (Brasileirão)

✅ Vasco 5 x 1 Internacional (Brasileirão)

❌ Vasco 0 x 2 Mirassol (Brasileirão)

❌ Atlético-MG 5 x 0 Vasco (Brasileirão)

🔵 Corinthians 0 x 0 Vasco (Final da Copa do Brasil) (Brasileirão)

❌ Vasco 1 x 2 Corinthians (Final da Copa do Brasil) (Brasileirão)

2026: saída de Rayan e queda técnica do time levam à demissão

A temporada de 2026 começou com expectativas renovadas para o clube, que buscou reforços no mercado. Chegaram o zagueiro Saldivia, o lateral Cuiabano, o meia Rojas e os atacantes Brenner, Marino Hinestroza e Spinelli. Ao mesmo tempo, perdeu dois nomes importantes: Rayan foi vendido para o Bournemouth e Vegetti para o Cerro Porteño.

Mesmo com uma boa campanha no Carioca, a estreia no Brasileirão ficou marcada pelo comportamento explosivo de Diniz, que deu uma grande bronca no time durante o primeiro tempo. Na coletiva após a derrota, o treinador se explicou.

— Em relação as discussões, eu sou assim e não é novidade para vocês. Eu sou duro na maneira de cobrar os jogadores, mas eu sou muito amoroso. Muito mais do que vocês imaginam. Os jogadores suportam a cobrança e melhoram muito por conta da cobrança. E depois da cobrança, o time melhorou. Tenho um jeito, às vezes, enérgico, acelerado e sou espontâneo com os jogadores. Algumas pessoas gostam que a coisa fuja do controle para fazer o circo, mas não existe o circo. Igual tentaram fazer com o Rayan contra o Corinthians, que eu cobrei o Rayan de uma maneira mais enérgica, mas se deram mal. Ele falou: "O Diniz é igual a um pai para mim". E matou ali. Eu sou uma pessoa amorosa com o jogador. A minha vida é ajudar o jogador de futebol. Tenho um respeito muito grande. O respeito é fazer o cara produzir o que ele pode, tirar os medos, não é uma coisa fácil. O fácil é ficar do lado de fora sem ajudar o jogador, maltratando, expondo o jogador, falando mal com o interesse de criar um clima desfavorável. Eu sei quem eu sou, os jogadores sabem quem eu sou. Nunca levantei minha voz pra prejudicar um jogador. Não tenho maldade nisso. E os jogadores aceitam, pois sabem que eu faço e tento fazer para o bem deles. Eventualmente, se eu passar do ponto e errar, eu peço desculpas.

Contudo, dessa vez a bronca não melhorou o desempenho do time, como ocorreu com Rayan. Depois disso, a equipe empatou com o Madureira (Carioca) e Chapecoense (Brasileirão), venceu o Botafogo (Carioca) e perdeu para o Bahia (Brasileirão). Em São Januário, a pressão da torcida sobre o treinador cresceu a cada partida, com vaias e críticas constantes.

Em seus dois últimos jogos pelo Vasco, Diniz conquistou a vaga na semi do estadual ao vencer o Volta Redonda nos pênaltis, em jogo de muito volume ofensivo e pouca efetividade. Dois dias antes da decisão contra o Tricolor, Diniz perdeu mais uma peça importante: em 20 de janeiro, o clube oficializou a rescisão de Coutinho, que pediu desligamento por desgaste emocional.

A demissão do treinador foi concretizada na derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no domingo (22), em que o time ficou com um jogador a mais por cerca de 30 minutos e criou poucas chances de gol.

Fernando Diniz durante a partida entre Vasco e Fluminense pela primeira partida da semifinal do Carioca (Foto: Daniel Brasil/Código19/Gazeta Press)

Para acompanhar as notícias do Vasco, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.