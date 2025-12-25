menu hamburguer
Futebol Nacional

Ranking da CBF: veja as posições dos times paranaenses em 2026

Furacão cai, mas se mantém no top-10; Coritiba fica na mesma posição

Dia 25/12/2025
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o Ranking Nacional de Clubes (RNC) da temporada 2026 nesta semana. A lista conta com 11 paranaenses entre os 235 clubes.

De volta à Série A, o Athletico caiu duas posições, e o Coritiba se manteve no mesmo lugar. Já Operário-PR, Maringá, FC Cascavel, Cianorte e Azuriz subiram no ranking, enquanto Londrina, São Joseense e Rio Branco perderam colocações.

O Paraná Clube, que acaba de virar SAF, despencou 58 posições. O Nacional e Toledo não fazem mais parte da relação.

Veja as posições dos times paranaenses no ranking da CBF 2026

Athletico: 8º colocado - era o 8º
Coritiba: 24º colocado - manteve a posição
Operário: 30º colocado - era o 31º
Londrina: 48º colocado - era o 45º
Maringá: 56º colocado - era o 73º
FC Cascavel: 72º colocado - era o 76º
Cianorte: 90º colocado - era o 91º
Azuriz: 111º colocado - era o 126º
Paraná Clube: 153º colocado - era o 95º
São Joseense: 189º colocado - era o 183º
Rio Branco: 228º colocado - era o 213º

Critérios do ranking da CBF

O ranking é elaborado a partir do desempenho dos clubes nas competições nacionais dos últimos cinco anos. Entram no cálculo as participações nas Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil.

Cada temporada recebe um peso diferente: o ano mais recente vale cinco vezes a pontuação, o imediatamente anterior vale quatro, e assim sucessivamente até o quinto ano, com peso um. Dessa forma, campanhas mais recentes têm impacto maior na classificação final.

Além do peso por ano, a convenção de pontos estabelece valores fixos conforme a colocação em cada competição. No Brasileirão, por exemplo, o campeão da Série A recebe 800 pontos, enquanto o vice fica com 80% desse total, 640.

Na Copa do Brasil, o título rende 600 pontos, com a pontuação diminuindo progressivamente a cada fase alcançada. A partir de 2026, o torneio mata-mata passa a ter nove fases, o que será considerado na atualização do ranking de 2027.

Top-10 Federações no ranking da CBF 2026

    1.
  1. São Paulo – 93.528 pontos
    2. 2.
  2. Rio de Janeiro – 61.308
    3. 3.
  3. Minas Gerais – 41.451
    4. 4.
  4. Rio Grande do Sul – 39.283
    5. 5.
  5. Paraná – 31.792
    6. 6.
  6. Ceará – 24.954
    7. 7.
  7. Goiás – 24.148
    8. 8.
  8. Santa Catarina – 23.938
    9. 9.
  9. Bahia – 23.642
    10. 10.
  10. Pernambuco – 14.158

