A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o Ranking Nacional de Clubes (RNC) da temporada 2026 nesta semana. A lista conta com 11 paranaenses entre os 235 clubes.

De volta à Série A, o Athletico caiu duas posições, e o Coritiba se manteve no mesmo lugar. Já Operário-PR, Maringá, FC Cascavel, Cianorte e Azuriz subiram no ranking, enquanto Londrina, São Joseense e Rio Branco perderam colocações.

O Paraná Clube, que acaba de virar SAF, despencou 58 posições. O Nacional e Toledo não fazem mais parte da relação.

Veja as posições dos times paranaenses no ranking da CBF 2026

Athletico: 8º colocado - era o 8º

Coritiba: 24º colocado - manteve a posição

Operário: 30º colocado - era o 31º

Londrina: 48º colocado - era o 45º

Maringá: 56º colocado - era o 73º

FC Cascavel: 72º colocado - era o 76º

Cianorte: 90º colocado - era o 91º

Azuriz: 111º colocado - era o 126º

Paraná Clube: 153º colocado - era o 95º

São Joseense: 189º colocado - era o 183º

Rio Branco: 228º colocado - era o 213º

Critérios do ranking da CBF

O ranking é elaborado a partir do desempenho dos clubes nas competições nacionais dos últimos cinco anos. Entram no cálculo as participações nas Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil.

Cada temporada recebe um peso diferente: o ano mais recente vale cinco vezes a pontuação, o imediatamente anterior vale quatro, e assim sucessivamente até o quinto ano, com peso um. Dessa forma, campanhas mais recentes têm impacto maior na classificação final.

Além do peso por ano, a convenção de pontos estabelece valores fixos conforme a colocação em cada competição. No Brasileirão, por exemplo, o campeão da Série A recebe 800 pontos, enquanto o vice fica com 80% desse total, 640.

Na Copa do Brasil, o título rende 600 pontos, com a pontuação diminuindo progressivamente a cada fase alcançada. A partir de 2026, o torneio mata-mata passa a ter nove fases, o que será considerado na atualização do ranking de 2027.

