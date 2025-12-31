Paraná Clube anuncia técnico para a temporada 2026

O Paraná Clube anunciou nesta quarta-feira (31) a contratação do técnico para a temporada 2026. E trata-se de um velho conhecido da torcida paranista. Trata-se do ex-jogador Tcheco, formado nas categorias de base do Tricolor.

Na nota oficial, a instituição destacou o importante momento de transição vivido pelo clube com o processo de venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A aposta em Tcheco leva em consideração, inclusive, a identificação com o Paraná. Essa será sua terceira passagem como técnico no Tricolor.

Paraná aposta na identificação de Tcheco para voltar aos bons dias (Foto: Divulgação)

-- Voltar ao Paraná Clube em um momento tão importante como este é motivo de muito orgulho. Esse clube me formou como jogador e me ensinou a vencer. Agora, em um novo capítulo, retorno com ainda mais responsabilidade e vontade de trabalhar para honrar essa camisa e ajudar o clube a crescer novamente, dentro e fora de campo - disse ao site oficial do Paraná.

A carreira de Tcheco, novo técnico do Paraná Clube

Ex-meia, Tcheco iniciou sua carreira no Paraná. Teve passagens ainda por Coritiba, Santos, Grêmio e Corinthians. Fora do país, atuou pelo Al-Ittihad, da Arábia Saudita.

Pelo Paraná, Tcheco foi bicampeão paranaense, em 1996 e 1997.

Já como treinador, além das duas passagens no comando do Paraná, também comandou Coritiba, Rio Branco, Cascavel, Caxias e Chapecoense.

Calendário em 2026

Com Tcheco no comando, o Paraná tenta reencontrar seus bons tempos e voltar à elite estadual. A equipe tem como compromissos na temporada 2026 a Série B do Paranaense, além da Taça do Paraná (esta segunda ainda sem data definida, para ser disputada depois da Copa do Mundo).