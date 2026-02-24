Botafogo corre por mais peças no fim da janela; veja prioridades
Glorioso vê lacunas no elenco nas últimas semanas para transferências
O Botafogo conseguiu realizar o grande desejo da primeira janela de transferências, que foi a contratação do volante argentino Cristian Medina, ex-Estudiantes. A diretoria alvinegra, no entanto, mesmo com mais peças no elenco, segue atenta para se reforçar de olho no calendário lotado e corrido de 2026.
A diretoria alvinegra foca os esforços pela chegada de mais um zagueiro, setor complicado por lesões nos últimos meses. Há também o desejo de contar com um lateral-esquerdo a mais para maior revezamento no elenco — Jhoan Hernández, de 20 anos, já estreou, mas é tratado como uma grande joia a ser lapidada. O nome de Paulinho, do Midtjylland, da Dinamarca, entrou em pauta.
Nas últimas semanas, o Botafogo tentou a contratação de Di Cesare, do Racing, mas esbarrou nas condições do negócio para tirar o jogador do futebol argentino.
Botafogo aposta em joia
Outro nome cobiçado para a temporada, seguindo uma das visões mais importantes da SAF sobre retorno técnico e financeiro a curto prazo, é o do volante Zé Lucas, do Sport. A joia completará 18 anos no mês de março é grande prospecto ao futebol europeu, já tendo recebido sondagens.
Para completar movimentações que possam vir do exterior, o Botafogo tem até o dia 3 de março, data do fechamento da primeira janela de transferências. A CBF, no entanto, esticou o para o dia 27 do mesmo mês o prazo para registro de jogadores que atuam nos estaduais.
Até o momento, o Botafogo contratou os zagueiros Riquelme e Ythallo, o lateral-esquerdo Jhoan Hernández, os volantes Wallace Davi, Edenilson e Cristian Medina, além do atacante Lucas Villalba.
