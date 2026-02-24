Chuva de gols e tropeço de mandantes: como recomeça o Brasileirão 2026

Conteúdo Especial

Ser mandante dos jogos neste início do Brasileirão 2026 não está sendo muito determinante. Levantamento feito pelo Lance! mostra que o aproveitamento dos donos da casa é o menor das últimas cinco edições do campeonato, considerando apenas as três rodadas iniciais. Dos 30 jogos disputados até aqui, somente 13 vitórias foram dos times mandantes. Em compensação, torcedor nenhum sai frustrado por falta de gols nas partidas.

O pior desempenho é do Internacional, que perdeu os dois jogos disputados no Beira-Rio (1 a 0 diante do Athletico-PR, e 3 a 1 para o Palmeiras). O Coritiba fez apenas uma partida no Couto Pereira e também foi derrotado. Vasco (um empate e uma derrota), Flamengo e Remo (empate no único jogo em casa) e Atlético-MG (dois empates) completam a lista dos mandantes que ainda não venceram.

Mandantes do Brasileirão 2026 (Arte: NotebookLM/IA!)

Apesar dos resultados ruins — que se refletem num único ponto conquistado fora de casa no empate com o Flamengo, e na zona de rebaixamento —, o técnico do Inter, Paulo Pezzolano, minimizou o retrospecto em casa neste início de Brasileirão:

— Estamos muito tranquilos, os jogadores estão trabalhando bem. Os resultados vão chegar. Quanto à performance, o time está bem. Tivemos erros pontuais que custaram o jogo — disse Pezzolano após a derrota para o Palmeiras.

Na outra ponta, os visitantes venceram sete vezes até aqui, igualando a marca de 2023 e ficando atrás apenas do Brasileirão de 2022, quando venceram nove das 30 partidas.

Média de gols do Brasileirão é maior em 2026

Quem tem assistido ao Brasileirão deste ano ao menos não pode reclamar de monotonia: com 3,1 gols por jogo, a média é a maior dos últimos anos. Nenhum jogo até aqui acabou com placar em branco.

Ao todo, 93 gols foram marcados nos 30 jogos disputados no Brasileiro. Em quatro dessas partidas as redes balançaram seis vezes: Chapecoense 4 a 2 Santos; Palmeiras 5 a 1 Vitória; Chapecoense 3 a 3 Coritiba; e Atlético-MG 3 a 3 Remo. Grêmio 5 a 3 Botafogo, por sua vez, foi o jogo com mais gols da competição.

Chapecoense x Coritiba foi um jogo de seis gols (Foto: Liamara Polli/Gazeta Press)

