A rodada desta terça-feira (24) é marcada por grandes decisões na Champions League, com jogos de volta dos playoffs das oitavas de final. Destaque para Atlético de Madrid x Club Brugge, Inter de Milão x Bodo/Glimt e Newcastle x Qarabag. No Brasil, a Copa do Brasil tem sequência com jogos decisivos da segunda fase.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 24 de fevereiro de 2026):

UEFA Youth League

10h – Inter de Milão sub-19 x Betis sub-19 – UEFA.tv

12h – Eintracht Frankfurt sub-19 x Sporting sub-19 – UEFA.tv

UEFA Champions League (Playoffs das Oitavas)

14h45 – Atlético de Madrid x Club Brugge – TNT e HBO Max

17h – Inter de Milão x Bodo/Glimt – SBT, TNT e HBO Max

17h – Newcastle x Qarabag – Space e HBO Max

17h – Bayer Leverkusen x Olympiacos – HBO Max

Julián Álvarez é marcado por Onyedika em Club Brugge x Atlético de Madrid, pela Champions League (Foto: Nicolas Tucat/AFP)

Campeonato Saudita

16h – Al Hazem x Al Ittihad – Canal GOAT

16h – Al Taawoun x Al Hilal – Canal GOAT

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

17h – Southampton x Queens Park Rangers – Xsports e Disney+

Copa do Brasil (Segunda Fase)

16h30 – Boavista-RJ x Maringá – Sportv e Premiere

19h – Joinville x CSA – Sportv e Premiere

21h30 – Fortaleza x Maguary – ge tv, Sportv e Premiere

21h30 – América-RN x GAS-RR – Prime Video

Pré-Libertadores

19h – Huachipato x Carabobo – Paramount+

21h30 – Sporting Cristal x 2 de Mayo – ESPN e Disney+

21h30 – Independiente Medellín x Liverpool-URU – Paramount+

Copa Argentina

21h15 – Boca Juniors x Gimnasia de Chivilcoy – Xsports

Campeonato Argentino

22h – Gimnasia de Mendoza x Independiente – ESPN 4 e Disney+

CONCACAF Champions Cup

22h – Nashville x Atlético Ottawa – Disney+

0h – Los Angeles FC x Real España – Disney+

