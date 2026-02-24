Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (24/2/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A rodada desta terça-feira (24) é marcada por grandes decisões na Champions League, com jogos de volta dos playoffs das oitavas de final. Destaque para Atlético de Madrid x Club Brugge, Inter de Milão x Bodo/Glimt e Newcastle x Qarabag. No Brasil, a Copa do Brasil tem sequência com jogos decisivos da segunda fase.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 24 de fevereiro de 2026):
UEFA Youth League
10h – Inter de Milão sub-19 x Betis sub-19 – UEFA.tv
12h – Eintracht Frankfurt sub-19 x Sporting sub-19 – UEFA.tv
UEFA Champions League (Playoffs das Oitavas)
14h45 – Atlético de Madrid x Club Brugge – TNT e HBO Max
17h – Inter de Milão x Bodo/Glimt – SBT, TNT e HBO Max
17h – Newcastle x Qarabag – Space e HBO Max
17h – Bayer Leverkusen x Olympiacos – HBO Max
Campeonato Saudita
16h – Al Hazem x Al Ittihad – Canal GOAT
16h – Al Taawoun x Al Hilal – Canal GOAT
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
17h – Southampton x Queens Park Rangers – Xsports e Disney+
Copa do Brasil (Segunda Fase)
16h30 – Boavista-RJ x Maringá – Sportv e Premiere
19h – Joinville x CSA – Sportv e Premiere
21h30 – Fortaleza x Maguary – ge tv, Sportv e Premiere
21h30 – América-RN x GAS-RR – Prime Video
Pré-Libertadores
19h – Huachipato x Carabobo – Paramount+
21h30 – Sporting Cristal x 2 de Mayo – ESPN e Disney+
21h30 – Independiente Medellín x Liverpool-URU – Paramount+
Copa Argentina
21h15 – Boca Juniors x Gimnasia de Chivilcoy – Xsports
Campeonato Argentino
22h – Gimnasia de Mendoza x Independiente – ESPN 4 e Disney+
CONCACAF Champions Cup
22h – Nashville x Atlético Ottawa – Disney+
0h – Los Angeles FC x Real España – Disney+
