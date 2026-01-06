Com mudança no formato, o Campeonato Paranaense de 2026 começa nesta terça-feira (6) e termina em 7 de março. A partida inaugural é entre São Joseense e Galo Maringá, às 20h (de Brasília), na Arena da Baixada.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Os 12 clubes e a Federação Paranaense de Futebol (FPF) definiram a alteração da fórmula antes do arbitral, em outubro. Assim, o estadual sairá de turno único e mata-mata, que ocorria desde 2020, para dois grupos de seis times na primeira fase e mata-mata.

Dessa forma, as datas serão reduzidas de 17 para 12, como tinha sugerido o presidente da CBF, Samir Xauad. Assim como em 2025, os times definiram que não haverá limitação de jogadores inscritos no Paranaense do ano que vem. Já o VAR estará presente a partir das quartas de final, mas a FPF ainda tenta viabilizar o sistema na primeira fase.

continua após a publicidade

O novo formato do Campeonato Paranaense 2026

Os times serão divididos em seis para cada lado, e o Grupo A enfrenta o Grupo B. Os quatro melhores de cada chave avançam às quartas de final e se enfrentam dentro do próprio grupo. Os jogos serão disputados em ida e volta, assim como as semifinais e as finais.

Já as quatro equipes eliminadas na primeira fase vão se enfrentar em mata-mata para definir os dois rebaixados, na volta do 'Torneio da Morte': o 9º colocado encara o 12º, enquanto o 10º joga contra o 11º, em ida e volta.

continua após a publicidade

Vale lembrar que Galo Maringá e Foz do Iguaçu subiram da Segundona e entram nas vagas de Paraná Clube e Rio Branco, rebaixados no ano passado.

A estreia do Paranaense está marcada para 6 de janeiro, uma quarta-feira. A final acontece em 7 de março, um sábado. Os jogos de mata-mata acontecerão nos finais de semana.

Operário-PR conquistou o Campeonato Paranaense contra o Maringá, em Ponta Grossa. Foto: André Jonsson/OFEC

Os 12 participantes do Campeonato Paranaense 2026

Andraus

Athletico

Azuriz

Cianorte

Coritiba

FC Cascavel

Foz do Iguaçu

Galo Maringá

Londrina

Maringá

Operário

São Joseense

Grupo A

Athletico, Maringá, Londrina, São Joseense, Cascavel e Foz do Iguaçu

Grupo B

Coritiba, Operário-PR, Cianorte, Azuriz, Andraus e Galo Maringá

Onde assistir o Campeonato Paranaense 2026

O Paranaense terá dois players para a transmissão em 2026. O canal Goat (streaming gratuito) substitui a Nsports e passará todas as partidas. Já a RIC Record (tv aberta), pelo segundo ano consecutivo, transmite um jogo aos sábados, 16h.

Por outro lado, o estadual segue sem premiação financeira aos clubes.

As últimas 20 finais do Campeonato Paranaense

Títulos do Campeonato Paranaense por clube*

Coritiba: 39

Athletico: 28

Paraná Clube: 7

Londrina: 5

Operário: 2

Paranavaí: 1

*Apenas times ativos