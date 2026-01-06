Campeonato Paranaense 2026: regulamento, tabela, times e onde assistir
Estadua diminui para 12 datas e tem novo formato
- Matéria
- Mais Notícias
Com mudança no formato, o Campeonato Paranaense de 2026 começa nesta terça-feira (6) e termina em 7 de março. A partida inaugural é entre São Joseense e Galo Maringá, às 20h (de Brasília), na Arena da Baixada.
Relacionadas
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Os 12 clubes e a Federação Paranaense de Futebol (FPF) definiram a alteração da fórmula antes do arbitral, em outubro. Assim, o estadual sairá de turno único e mata-mata, que ocorria desde 2020, para dois grupos de seis times na primeira fase e mata-mata.
Dessa forma, as datas serão reduzidas de 17 para 12, como tinha sugerido o presidente da CBF, Samir Xauad. Assim como em 2025, os times definiram que não haverá limitação de jogadores inscritos no Paranaense do ano que vem. Já o VAR estará presente a partir das quartas de final, mas a FPF ainda tenta viabilizar o sistema na primeira fase.
O novo formato do Campeonato Paranaense 2026
Os times serão divididos em seis para cada lado, e o Grupo A enfrenta o Grupo B. Os quatro melhores de cada chave avançam às quartas de final e se enfrentam dentro do próprio grupo. Os jogos serão disputados em ida e volta, assim como as semifinais e as finais.
Já as quatro equipes eliminadas na primeira fase vão se enfrentar em mata-mata para definir os dois rebaixados, na volta do 'Torneio da Morte': o 9º colocado encara o 12º, enquanto o 10º joga contra o 11º, em ida e volta.
Vale lembrar que Galo Maringá e Foz do Iguaçu subiram da Segundona e entram nas vagas de Paraná Clube e Rio Branco, rebaixados no ano passado.
A estreia do Paranaense está marcada para 6 de janeiro, uma quarta-feira. A final acontece em 7 de março, um sábado. Os jogos de mata-mata acontecerão nos finais de semana.
Os 12 participantes do Campeonato Paranaense 2026
- Andraus
- Athletico
- Azuriz
- Cianorte
- Coritiba
- FC Cascavel
- Foz do Iguaçu
- Galo Maringá
- Londrina
- Maringá
- Operário
- São Joseense
Grupo A
- Athletico, Maringá, Londrina, São Joseense, Cascavel e Foz do Iguaçu
Grupo B
- Coritiba, Operário-PR, Cianorte, Azuriz, Andraus e Galo Maringá
Onde assistir o Campeonato Paranaense 2026
O Paranaense terá dois players para a transmissão em 2026. O canal Goat (streaming gratuito) substitui a Nsports e passará todas as partidas. Já a RIC Record (tv aberta), pelo segundo ano consecutivo, transmite um jogo aos sábados, 16h.
Por outro lado, o estadual segue sem premiação financeira aos clubes.
As últimas 20 finais do Campeonato Paranaense
Títulos do Campeonato Paranaense por clube*
Coritiba: 39
Athletico: 28
Paraná Clube: 7
Londrina: 5
Operário: 2
Paranavaí: 1
*Apenas times ativos
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias