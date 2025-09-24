menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Campeonato Paranaense de 2026 terá formato novo e menos datas

FPF e 12 clubes reduzem a fórmula do estadual

b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 24/09/2025
08:00
Troféu do Campeonato Paranaense de 2025. Foto: André Jonsson/OFEC
Troféu do Campeonato Paranaense de 2025. Foto: André Jonsson/OFEC
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Campeonato Paranaense de 2026 mudará de fórmula e terá menos datas. A Federação Paranaense de Futebol (FPF) e os 12 participantes devem oficializar o formato 1 de outubro, em arbitral marcado para Ponta Grossa.

Na semana passada, clubes e a federação alinharam a disputa de um turno único e mata-mata para dois grupos na primeira fase e mata-mata. Dessa forma, as datas serão reduzidas de 17 para 12, como tinha pedido o novo presidente da CBF, Samir Xauad.

Os times serão divididos em seis para cada lado, e o Grupo A enfrenta o Grupo B. Os quatro melhores de cada chave avançam às quartas de final, disputadas em jogos de ida e volta, assim como as semifinais e as finais.

Já as quatro equipes eliminadas na primeira fase vão se enfrentar entre eles, em turno e returno, para definir os dois rebaixados, na volta do "Torneio da Morte".

Vale lembrar que Galo Maringá e Foz do Iguaçu subiram da Segundona e entram nas vagas de Paraná Clube e Rio Branco, rebaixados neste ano. A data prevista para o início do Paranaense é 10 de janeiro.

Operário-PR conquistou o Campeonato Paranaense contra o Maringá, em Ponta Grossa. Foto: André Jonsson/OFEC
Operário-PR conquistou o Campeonato Paranaense contra o Maringá, em Ponta Grossa. Foto: André Jonsson/OFEC

Os 12 participantes do Campeonato Paranaense 2026

  • Andraus
  • Athletico
  • Azuriz
  • Cianorte
  • Coritiba
  • FC Cascavel
  • Foz do Iguaçu
  • Galo Maringá
  • Londrina
  • Maringá
  • Operário
  • São Joseense

Grupo A

  • Athletico, Maringá, Londrina, São Joseense, Cascavel e Foz do Iguaçu

Grupo B

  • Coritiba, Operário-PR, Cianorte, Azuriz, Andraus e Galo Maringá

As últimas finais do Campeonato Paranaense

2025: Operário x Maringá (Fantasma campeão)

2024: Athletico x Maringá (Furacão campeão)

2023: Athletico x Cascavel (Furacão campeão)

2022: Coritiba x Maringá (Coxa campeão)

2021: Londrina x Cascavel (Tubarão campeão)

2020: Athletico x Coritiba (Furacão campeão)

Títulos do Campeonato Paranaense por clube*

Coritiba: 39

Athletico: 28

Paraná Clube: 7

Londrina: 5

Operário: 2

Paranavaí: 1

*Apenas times ativos

circulo com pontos dentroTudo sobre

