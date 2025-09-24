Campeonato Paranaense de 2026 terá formato novo e menos datas
FPF e 12 clubes reduzem a fórmula do estadual
O Campeonato Paranaense de 2026 mudará de fórmula e terá menos datas. A Federação Paranaense de Futebol (FPF) e os 12 participantes devem oficializar o formato 1 de outubro, em arbitral marcado para Ponta Grossa.
Na semana passada, clubes e a federação alinharam a disputa de um turno único e mata-mata para dois grupos na primeira fase e mata-mata. Dessa forma, as datas serão reduzidas de 17 para 12, como tinha pedido o novo presidente da CBF, Samir Xauad.
Os times serão divididos em seis para cada lado, e o Grupo A enfrenta o Grupo B. Os quatro melhores de cada chave avançam às quartas de final, disputadas em jogos de ida e volta, assim como as semifinais e as finais.
Já as quatro equipes eliminadas na primeira fase vão se enfrentar entre eles, em turno e returno, para definir os dois rebaixados, na volta do "Torneio da Morte".
Vale lembrar que Galo Maringá e Foz do Iguaçu subiram da Segundona e entram nas vagas de Paraná Clube e Rio Branco, rebaixados neste ano. A data prevista para o início do Paranaense é 10 de janeiro.
Os 12 participantes do Campeonato Paranaense 2026
- Andraus
- Athletico
- Azuriz
- Cianorte
- Coritiba
- FC Cascavel
- Foz do Iguaçu
- Galo Maringá
- Londrina
- Maringá
- Operário
- São Joseense
Grupo A
- Athletico, Maringá, Londrina, São Joseense, Cascavel e Foz do Iguaçu
Grupo B
- Coritiba, Operário-PR, Cianorte, Azuriz, Andraus e Galo Maringá
As últimas finais do Campeonato Paranaense
2025: Operário x Maringá (Fantasma campeão)
2024: Athletico x Maringá (Furacão campeão)
2023: Athletico x Cascavel (Furacão campeão)
2022: Coritiba x Maringá (Coxa campeão)
2021: Londrina x Cascavel (Tubarão campeão)
2020: Athletico x Coritiba (Furacão campeão)
Títulos do Campeonato Paranaense por clube*
Coritiba: 39
Athletico: 28
Paraná Clube: 7
Londrina: 5
Operário: 2
Paranavaí: 1
*Apenas times ativos
