Campeonato Paranaense de 2026 terá formato novo e menos datas

O Campeonato Paranaense de 2026 mudará de fórmula e terá menos datas. A Federação Paranaense de Futebol (FPF) e os 12 participantes devem oficializar o formato 1 de outubro, em arbitral marcado para Ponta Grossa.

Na semana passada, clubes e a federação alinharam a disputa de um turno único e mata-mata para dois grupos na primeira fase e mata-mata. Dessa forma, as datas serão reduzidas de 17 para 12, como tinha pedido o novo presidente da CBF, Samir Xauad.

Os times serão divididos em seis para cada lado, e o Grupo A enfrenta o Grupo B. Os quatro melhores de cada chave avançam às quartas de final, disputadas em jogos de ida e volta, assim como as semifinais e as finais.

Já as quatro equipes eliminadas na primeira fase vão se enfrentar entre eles, em turno e returno, para definir os dois rebaixados, na volta do "Torneio da Morte".

Vale lembrar que Galo Maringá e Foz do Iguaçu subiram da Segundona e entram nas vagas de Paraná Clube e Rio Branco, rebaixados neste ano. A data prevista para o início do Paranaense é 10 de janeiro.

Operário-PR conquistou o Campeonato Paranaense contra o Maringá, em Ponta Grossa. Foto: André Jonsson/OFEC

Os 12 participantes do Campeonato Paranaense 2026

Andraus

Athletico

Azuriz

Cianorte

Coritiba

FC Cascavel

Foz do Iguaçu

Galo Maringá

Londrina

Maringá

Operário

São Joseense

Grupo A

Athletico, Maringá, Londrina, São Joseense, Cascavel e Foz do Iguaçu

Grupo B

Coritiba, Operário-PR, Cianorte, Azuriz, Andraus e Galo Maringá

As últimas finais do Campeonato Paranaense

2025: Operário x Maringá (Fantasma campeão)

2024: Athletico x Maringá (Furacão campeão)

2023: Athletico x Cascavel (Furacão campeão)

2022: Coritiba x Maringá (Coxa campeão)

2021: Londrina x Cascavel (Tubarão campeão)

2020: Athletico x Coritiba (Furacão campeão)

Títulos do Campeonato Paranaense por clube*

Coritiba: 39

Athletico: 28

Paraná Clube: 7

Londrina: 5

Operário: 2

Paranavaí: 1

*Apenas times ativos