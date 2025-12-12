O São Joseense definiu que vai utilizar dois estádios como 'casas' para a disputa do Campeonato Paranaense de 2026, o quinto seguido na elite. A Arena da Baixada, do Athletico, e a Vila Capanema, do Paraná Clube, serão alugados pelo clube.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A estreia do Tricolor é contra o Galo Maringá em 7 de janeiro, uma quarta-feira, às 20h (de Brasília). O primeiro jogo será na Arena.

Já as outras duas partidas da primeira fase acontecem na Vila. O São Joseense encara o Cianorte no dia 15 e o Operário-PR no dia 18.

Estádio do Pinhão, do São Joseense, passa por reformas

Estádio do Pinhão, do São Joseense, passa por reformas. Foto: José Tramontin/Athletico

Caso avance para o mata-mata, o time de São José dos Pinhais (SJP) deve retornar ao estádio do Pinhão. A praça esportiva passa por reformas, como troca do gramado sintético, instalação de torres de iluminação, novos vestiários e cobertura do espaço da arquibancada.

As obras do estádio do Pinhão devem durar até fevereiro. O valor é de R$ 10 milhões.

Executivo do São Joseense comenta planejamento

Além do estadual, entre janeiro e março, o São Joseense disputará a Série D, a partir de abril de 2026. O elenco iniciou a pré-temporada há quase um mês, em 15 de novembro, e já conta com 33 jogadores.

continua após a publicidade

- A expectativa é sempre a melhor possível. Conseguimos até o momento apresentar à comissão o que acreditamos ser o ideal para o nosso momento do projeto e acreditamos que estamos no caminho certo para alcançar nossos objetivos para a próxima temporada - afirmou Eduardo Grassi, executivo de futebol pelo segundo ano seguido.

Fora de campo, o clube conta com nomes conhecidos. O ex-meia Marlos, com passagens por Coritiba, São Paulo e Shakhtar-URU, ocupa o cargo de CEO, e o ex-zagueiro Dirceu, que jogou por Coritiba e Londrina, é o diretor de futebol. Já o ex-zagueiro Ageu Gonçalves, ídolo do Paraná, é o treinador pela segunda temporada consecutiva.

continua após a publicidade

- O Ageu (Gonçalves) tem, além de nossa total confiança, identificação com o clube. Entendo que devemos valorizar a cultura do clube e, com isso, podemos esperar muito trabalho, competitividade e muita entrega de todos - completou.

Eduardo Grassi, executivo do Tricolor de SJP. Foto: Divulgação/São Joseense

➡️ Andraus alugará Arena da Baixada para o Paranaense

No Paranaense, o São Joseense integra o Grupo A, ao lado de Athletico, Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina e Maringá. A equipe enfrentará na primeira fase os times do Grupo B, que tem Coritiba, Operário-PR, Cianorte, Azuriz, Andraus e Galo Maringá.

- Iniciamos a pré-temporada buscando a identidade do clube desde o primeiro momento, que é ser competitivo e comprometido. Tentamos passar isso aos atletas e eles vem desenvolvendo, comprando a ideia do clube e da comissão - finalizou Grassi.