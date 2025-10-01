FPF confirma Campeonato Paranaense de 2026 com formato novo e menos datas

A Federação Paranaense de Futebol (FPF) confirmou a mudança de formato e a diminuição de datas do Campeonato Paranaense de 2026. O arbitral foi realizado no começo da noite desta quarta-feira (1), em Ponta Grossa (PR).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Os 12 clubes e a Federação já tinham alinhado a alteração no mês passado. Assim, na próxima temporada, o estadual sairá de turno único com 11 jogos e mata-mata para dois grupos de seis times na primeira fase e mata-mata. O formato era igual desde 2020.

Dessa forma, as datas serão reduzidas de 17 para 12, como tinha sugerido o novo presidente da CBF, Samir Xauad. Nesta manhã, inclusive, o mandatário anunciou mudanças profundas no calendário do futebol brasileiro, com criação de novo torneio e alterações em todas as divisões e competições.

continua após a publicidade

Assim como em 2025, os clubes definiram que não haverá limitação de jogadores inscritos no Paranaense do ano que vem. Já o VAR estará presente a partir das quartas de final, mas a FPF ainda tenta viabilizar o sistema na primeira fase.

A competição terá a transmissão de um jogo aos sábados na RIC Record (tv aberta), que fará pelo segundo ano consecutivo, e todas as partidas no Goat (streaming gratuito), que substitui a Nsports.

continua após a publicidade

O novo formato do Campeonato Paranaense 2026

Os times serão divididos em seis para cada lado, e o Grupo A enfrenta o Grupo B. Os quatro melhores de cada chave avançam às quartas de final, disputadas em jogos de ida e volta, assim como as semifinais e as finais.

Já as quatro equipes eliminadas na primeira fase vão se enfrentar, em turno e returno, para definir os dois rebaixados, na volta do "Torneio da Morte". Vale lembrar que Galo Maringá e Foz do Iguaçu subiram da Segundona e entram nas vagas de Paraná Clube e Rio Branco, rebaixados neste ano.

A estreia do Paranaense está marcada para 7 de janeiro, uma quarta-feira. A final deve acontecer em 7 de março, um sábado. Os jogos de mata-mata acontecerão nos finais de semana.

Operário-PR conquistou o Campeonato Paranaense contra o Maringá, em Ponta Grossa. Foto: André Jonsson/OFEC

Os 12 participantes do Campeonato Paranaense 2026

Andraus

Athletico

Azuriz

Cianorte

Coritiba

FC Cascavel

Foz do Iguaçu

Galo Maringá

Londrina

Maringá

Operário

São Joseense

Grupo A

Athletico, Maringá, Londrina, São Joseense, Cascavel e Foz do Iguaçu

Grupo B

Coritiba, Operário-PR, Cianorte, Azuriz, Andraus e Galo Maringá

Vagas para a Copa Sul-Sudeste

Nova competição, criada pela CBF para 2026, a Copa Sul-Sudeste terá dois representantes paranaenses. A FPF decidiu que as vagas são do campeão do Paranaense 2025 (Operário-PR) e do campeão da Taça FPF 2025 (em disputa).

O torneio será disputado entre 25 de março e 7 de junho e reunirá 12 clubes dos estados de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Os clubes do Espírito Santo não farão parte do campeonato, já que foram direcionados para a Copa Centro-Oeste.

Separados em dois grupos de seis, os times disputam jogos em turno único fora do grupo. Os dois melhores avançam para as semifinais em ida e volta, assim como as finais.

Além da taça, o campeão da Copa Sul-Sudeste garante vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2027. Vale destacar qu times que estiverem envolvidos na Libertadores ou na Sul-Americana não poderão participar do novo torneio interestadual.

As últimas finais do Campeonato Paranaense

2025: Operário x Maringá (Fantasma campeão)

2024: Athletico x Maringá (Furacão campeão)

2023: Athletico x Cascavel (Furacão campeão)

2022: Coritiba x Maringá (Coxa campeão)

2021: Londrina x Cascavel (Tubarão campeão)

2020: Athletico x Coritiba (Furacão campeão)

Títulos do Campeonato Paranaense por clube*

Coritiba: 39

Athletico: 28

Paraná Clube: 7

Londrina: 5

Operário: 2

Paranavaí: 1

*Apenas times ativos