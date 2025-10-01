FPF confirma Campeonato Paranaense de 2026 com formato novo e menos datas
Federação e 12 clubes decidem mudanças em arbitral
A Federação Paranaense de Futebol (FPF) confirmou a mudança de formato e a diminuição de datas do Campeonato Paranaense de 2026. O arbitral foi realizado no começo da noite desta quarta-feira (1), em Ponta Grossa (PR).
Os 12 clubes e a Federação já tinham alinhado a alteração no mês passado. Assim, na próxima temporada, o estadual sairá de turno único com 11 jogos e mata-mata para dois grupos de seis times na primeira fase e mata-mata. O formato era igual desde 2020.
Dessa forma, as datas serão reduzidas de 17 para 12, como tinha sugerido o novo presidente da CBF, Samir Xauad. Nesta manhã, inclusive, o mandatário anunciou mudanças profundas no calendário do futebol brasileiro, com criação de novo torneio e alterações em todas as divisões e competições.
Assim como em 2025, os clubes definiram que não haverá limitação de jogadores inscritos no Paranaense do ano que vem. Já o VAR estará presente a partir das quartas de final, mas a FPF ainda tenta viabilizar o sistema na primeira fase.
A competição terá a transmissão de um jogo aos sábados na RIC Record (tv aberta), que fará pelo segundo ano consecutivo, e todas as partidas no Goat (streaming gratuito), que substitui a Nsports.
O novo formato do Campeonato Paranaense 2026
Os times serão divididos em seis para cada lado, e o Grupo A enfrenta o Grupo B. Os quatro melhores de cada chave avançam às quartas de final, disputadas em jogos de ida e volta, assim como as semifinais e as finais.
Já as quatro equipes eliminadas na primeira fase vão se enfrentar, em turno e returno, para definir os dois rebaixados, na volta do "Torneio da Morte". Vale lembrar que Galo Maringá e Foz do Iguaçu subiram da Segundona e entram nas vagas de Paraná Clube e Rio Branco, rebaixados neste ano.
A estreia do Paranaense está marcada para 7 de janeiro, uma quarta-feira. A final deve acontecer em 7 de março, um sábado. Os jogos de mata-mata acontecerão nos finais de semana.
Os 12 participantes do Campeonato Paranaense 2026
- Andraus
- Athletico
- Azuriz
- Cianorte
- Coritiba
- FC Cascavel
- Foz do Iguaçu
- Galo Maringá
- Londrina
- Maringá
- Operário
- São Joseense
Grupo A
- Athletico, Maringá, Londrina, São Joseense, Cascavel e Foz do Iguaçu
Grupo B
- Coritiba, Operário-PR, Cianorte, Azuriz, Andraus e Galo Maringá
Vagas para a Copa Sul-Sudeste
Nova competição, criada pela CBF para 2026, a Copa Sul-Sudeste terá dois representantes paranaenses. A FPF decidiu que as vagas são do campeão do Paranaense 2025 (Operário-PR) e do campeão da Taça FPF 2025 (em disputa).
O torneio será disputado entre 25 de março e 7 de junho e reunirá 12 clubes dos estados de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Os clubes do Espírito Santo não farão parte do campeonato, já que foram direcionados para a Copa Centro-Oeste.
Separados em dois grupos de seis, os times disputam jogos em turno único fora do grupo. Os dois melhores avançam para as semifinais em ida e volta, assim como as finais.
Além da taça, o campeão da Copa Sul-Sudeste garante vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2027. Vale destacar qu times que estiverem envolvidos na Libertadores ou na Sul-Americana não poderão participar do novo torneio interestadual.
As últimas finais do Campeonato Paranaense
2025: Operário x Maringá (Fantasma campeão)
2024: Athletico x Maringá (Furacão campeão)
2023: Athletico x Cascavel (Furacão campeão)
2022: Coritiba x Maringá (Coxa campeão)
2021: Londrina x Cascavel (Tubarão campeão)
2020: Athletico x Coritiba (Furacão campeão)
Títulos do Campeonato Paranaense por clube*
Coritiba: 39
Athletico: 28
Paraná Clube: 7
Londrina: 5
Operário: 2
Paranavaí: 1
*Apenas times ativos
