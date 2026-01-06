Quando começa o Campeonato Paranaense 2026? Veja datas

O Campeonato Paranaense de 2026 começa nesta terça-feira (6), com a partida inaugural entre São Joseense e Galo Maringá, às 20h (de Brasília), na Arena da Baixada. A final estava prevista para 7 de março.

Após seis anos, o formato do estadual mudou nesta temporada: saiu de turno único e mata-mata, que ocorria desde 2020, para dois grupos de seis times na primeira fase e mata-mata. Dessa forma, as datas foram reduzidas de 17 para 12, como tinha sugerido o presidente da CBF, Samir Xauad.

A primeira fase do Paranaense acontece de 6 a 24 de janeiro, com o mata-mata sendo disputados nos finais de semana. As quartas de final são em 31 de janeiro e 1 de feveireiro (ida) e 7 e 8 de fevereiro (volta), enquanto as semifinais ficam em 14 e 15 de fevereiro (ida) e 21 e 22 de fevereiro (volta).

O primeiro jogo da final será disputado em 28 de fevereiro, enquanto a finalíssima está definida para 7 de março. As duas datas caem em um sábado.

1ª rodada do Campeonato Paranaense 2026

Terça-feira, 6/1

São Joseense x Galo, 20h

Quarta-feira, 7/1

Londrina x Operário-PR, 19h

Cianorte x Maringá, 20h

Coritiba x Foz do Iguaçu, 20h30

Quinta-feira, 8/1

Cascavel x Azuriz, 19h

Andraus x Athletico, 20h30

O novo formato do Campeonato Paranaense 2026

Os times serão divididos em seis para cada lado, e o Grupo A enfrenta o Grupo B. Os quatro melhores de cada chave avançam às quartas de final e se enfrentam dentro do próprio grupo. Os jogos serão disputados em ida e volta, assim como as semifinais e as finais.

Já as quatro equipes eliminadas na primeira fase vão se enfrentar em mata-mata para definir os dois rebaixados, na volta do 'Torneio da Morte': o 9º colocado encara o 12º, enquanto o 10º joga contra o 11º, em ida e volta.

Vale lembrar que Galo Maringá e Foz do Iguaçu subiram da Segundona e entram nas vagas de Paraná Clube e Rio Branco, rebaixados no ano passado.

Os 12 times do Campeonato Paranaense 2026

Andraus

Athletico

Azuriz

Cianorte

Coritiba

FC Cascavel

Foz do Iguaçu

Galo Maringá

Londrina

Maringá

Operário

São Joseense

Grupo A

Athletico, Maringá, Londrina, São Joseense, Cascavel e Foz do Iguaçu

Grupo B

Coritiba, Operário-PR, Cianorte, Azuriz, Andraus e Galo Maringá

Onde assistir o Campeonato Paranaense 2026

O Paranaense terá dois players para a transmissão em 2026. O canal Goat (streaming gratuito) substitui a Nsports e passará todas as partidas. Já a RIC Record (tv aberta), pelo segundo ano consecutivo, transmite um jogo aos sábados, 16h.

Por outro lado, o estadual segue sem premiação financeira aos clubes.