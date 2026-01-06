Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça (06/01/2026)
Veja os jogos televisionados do sexto dia do ano
Quais são os jogos de hoje? Nesta terça-feira (6), a programação é extensa e passa por diferentes frentes do futebol internacional e nacional. O dia reúne partidas do Campeonato Italiano, Inglês e Escocês, confrontos decisivos das oitavas de final da Copa Africana de Nações, duelo da Copa do Rei, semifinal da Taça da Liga de Portugal e mais uma rodada cheia da Copinha, com jogos ao longo de todo o dia.
Campeonato Italiano
- Pisa x Como — 11h — Disney+
- Lecce x Roma — 14h — ESPN 4 e Disney+
- Sassuolo x Juventus — 16h45 — Xsports e Disney+
Campeonato Inglês
- West Ham x Nottingham Forest — 17h — ESPN e Disney+
Campeonato Escocês
- Rangers x Aberdeen — 17h — Canal GOAT
Copa do Rei (Espanha)
- Granada x Rayo Vallecano — 15h — ESPN 2 e Disney+
Taça da Liga de Portugal (semifinal)
- Sporting x Vitória de Guimarães — 17h — ESPN 4 e Disney+
Copa Africana de Nações (oitavas de final)
- Argélia x RD Congo — 13h — Band, BandPlay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
- Costa do Marfim x Burkina Faso — 16h — BandPlay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
Campeonato Paranaense
- São Joseense x Galo Maringá — 20h — Canal GOAT
Copinha (Copa São Paulo de Futebol Júnior)
- América-SP x Inter de Limeira — 8h45 — Paulistão (YouTube)
- CSA x Bahia — 11h — Xsports
- Flamengo-SP x Capivariano — 12h45 — Paulistão (YouTube)
- Santa Fé x Volta Redonda — 13h — Paulistão (YouTube)
- Tanabi x América-RN — 13h — Paulistão (YouTube)
- Bandeirante x Botafogo-SP — 13h — Paulistão (YouTube)
- Juventus x São Bento — 13h — Paulistão (YouTube)
- Guanabara City x Vasco — 15h — Record News e Xsports (TV e YouTube)
- Rio Branco-ES x Vitória — 15h — Xsports (YouTube)
- Atlético-BA x Chapecoense — 15h15 — Ulisses TV
- Sobradinho x Goiás — 15h15 — Paulistão (YouTube)
- Tuna Luso x Santa Cruz — 15h15 — Paulistão (YouTube)
- FC Cascavel x Retrô — 15h15 — Paulistão (YouTube)
- XV de Jaú x Trindade — 17h15 — Paulistão (YouTube)
- I9 Futebol Clube x Velo Clube — 17h15 — Paulistão (YouTube)
- Comercial x Noroeste — 18h — Paulistão (YouTube)
- Francana x Barra — 18h15 — Paulistão (YouTube)
- Araçatuba x Oeste — 18h45 — Paulistão (YouTube)
- Assisense x Guarani — 18h45 — Paulistão (YouTube)
- Grêmio Prudente x Olímpico — 19h15 — Paulistão (YouTube)
- Luverdense x Corinthians — 19h30 — CazéTV
- Atlético-PI x América-MG — 20h15 — Paulistão (YouTube)
- EC de Patos x Cruzeiro — 20h30 — Xsports
- Maricá x Athletico-PR — 21h — Paulistão (YouTube)
- Naviraiense x Athletic — 21h — Paulistão (YouTube)
- Carajás x Ceará — 21h30 — CazéTV
