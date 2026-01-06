menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça (06/01/2026)

Veja os jogos televisionados do sexto dia do ano

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/01/2026
06:00
FBL-AFR-2025-MATCH 33-GAB-CIV
imagem cameraJogos de hoje: Oumar Diakité (#14) e Yan Diomandé (#26), da seleção da Costa do Marfim, comemoram após a partida do Grupo F da Copa Africana de Nações (CAN) contra Gabão (Foto: Khaled Desouki / AFP)
Quais são os jogos de hoje? Nesta terça-feira (6), a programação é extensa e passa por diferentes frentes do futebol internacional e nacional. O dia reúne partidas do Campeonato Italiano, Inglês e Escocês, confrontos decisivos das oitavas de final da Copa Africana de Nações, duelo da Copa do Rei, semifinal da Taça da Liga de Portugal e mais uma rodada cheia da Copinha, com jogos ao longo de todo o dia.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Campeonato Italiano

  1. Pisa x Como — 11h — Disney+
  2. Lecce x Roma — 14h — ESPN 4 e Disney+
  3. Sassuolo x Juventus — 16h45 — Xsports e Disney+

Campeonato Inglês

  • West Ham x Nottingham Forest — 17h — ESPN e Disney+

Campeonato Escocês

  • Rangers x Aberdeen — 17h — Canal GOAT

Copa do Rei (Espanha)

  • Granada x Rayo Vallecano — 15h — ESPN 2 e Disney+

Taça da Liga de Portugal (semifinal)

  • Sporting x Vitória de Guimarães — 17h — ESPN 4 e Disney+

Copa Africana de Nações (oitavas de final)

  • Argélia x RD Congo — 13h — Band, BandPlay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
  • Costa do Marfim x Burkina Faso — 16h — BandPlay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
FBL-AFR-2025-MATCH 33-CEQ-ALG Jogos de hoje: da esquerda para a direita, os meio-campistas Ramiz Zerrouki (#6), Himad Said Abdelli (#8) e Adem Zorgan (#19), além do atacante Monsef Bakrar (#12), da seleção da Argélia, se posicionam para a cobrança de uma falta durante a partida do Grupo E da Copa Africana de Nações (CAN) contra Guiné Equatorial (Foto: Paul Ellis/AFP)
Jogos de hoje: da esquerda para a direita, os meio-campistas Ramiz Zerrouki (#6), Himad Said Abdelli (#8) e Adem Zorgan (#19), além do atacante Monsef Bakrar (#12), da seleção da Argélia, se posicionam para a cobrança de uma falta durante a partida do Grupo E da Copa Africana de Nações (CAN) contra Guiné Equatorial (Foto: Paul Ellis/AFP)

Campeonato Paranaense

  • São Joseense x Galo Maringá — 20h — Canal GOAT

Copinha (Copa São Paulo de Futebol Júnior)

  1. América-SP x Inter de Limeira — 8h45 — Paulistão (YouTube)
  2. CSA x Bahia — 11h — Xsports
  3. Flamengo-SP x Capivariano — 12h45 — Paulistão (YouTube)
  4. Santa Fé x Volta Redonda — 13h — Paulistão (YouTube)
  5. Tanabi x América-RN — 13h — Paulistão (YouTube)
  6. Bandeirante x Botafogo-SP — 13h — Paulistão (YouTube)
  7. Juventus x São Bento — 13h — Paulistão (YouTube)
  8. Guanabara City x Vasco — 15h — Record News e Xsports (TV e YouTube)
  9. Rio Branco-ES x Vitória — 15h — Xsports (YouTube)
  10. Atlético-BA x Chapecoense — 15h15 — Ulisses TV
  11. Sobradinho x Goiás — 15h15 — Paulistão (YouTube)
  12. Tuna Luso x Santa Cruz — 15h15 — Paulistão (YouTube)
  13. FC Cascavel x Retrô — 15h15 — Paulistão (YouTube)
  14. XV de Jaú x Trindade — 17h15 — Paulistão (YouTube)
  15. I9 Futebol Clube x Velo Clube — 17h15 — Paulistão (YouTube)
  16. Comercial x Noroeste — 18h — Paulistão (YouTube)
  17. Francana x Barra — 18h15 — Paulistão (YouTube)
  18. Araçatuba x Oeste — 18h45 — Paulistão (YouTube)
  19. Assisense x Guarani — 18h45 — Paulistão (YouTube)
  20. Grêmio Prudente x Olímpico — 19h15 — Paulistão (YouTube)
  21. Luverdense x Corinthians — 19h30 — CazéTV
  22. Atlético-PI x América-MG — 20h15 — Paulistão (YouTube)
  23. EC de Patos x Cruzeiro — 20h30 — Xsports
  24. Maricá x Athletico-PR — 21h — Paulistão (YouTube)
  25. Naviraiense x Athletic — 21h — Paulistão (YouTube)
  26. Carajás x Ceará — 21h30 — CazéTV

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

