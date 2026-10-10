Primeiro clube a garantir acesso à Série B do próximo ano, o Santa Cruz joga neste sábado (10), a partir das 17h (de Brasília) em busca de uma vaga na decisão. Para isso, a equipe precisa pelo menos empatar com o Botafogo-PB para não depender do resultado do jogo do Maringá, que recebe o Floresta no mesmo horário. Mas a vaga no Brasileirão Série B de 2027 já está assegurada, e ela contou com a ajuda de um campeão da Libertadores e da Série A pelo Flamengo. Trata-se do preparador de goleiros Wagner Miranda, que foi para o clube pernambucano no início desta temporada.

➡️Santa Cruz conquista acesso à Série B após 9 anos

Conhecido como "Gigante", Miranda foi o único brasileiro a integrar a comissão técnica de Jorge Jesus no Flamengo de 2019, ano em que o clube rubro-negro conquistou a Série A e voltou a ser campeão da América após 38 anos.

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À época, ele já integrava a comissão técnica de Abel Braga, demitido antes da chegada do treinador português. Wagner Miranda trazia na bagagem uma carreira que incluía muitos anos na base rubro-negra e até mesmo uma passagem pelo futebol chinês. Com a chegada de Jorge Jesus, houve incerteza sobre a permanência do treinador de goleiros na equipe profissional do Flamengo, mas uma conversa na semana seguinte deixou claro que nasceria ali uma parceria de sucesso.

— Ele (Jorge Jesus) me chamou na sala dele e me disse: "Eu queria te pedir desculpas, porque esta semana foi muito corrida. Eu tinha muita coisa para ajustar dentro do Flamengo, colocar as coisas do jeito que eu gosto, como funcionam, todas as áreas. Mas você, eu não tinha nenhuma preocupação. Eu já te conhecia, eu peguei vídeos de treinamentos seus na FlaTV, eu te acompanhei e peguei muitas referências suas de profissionais que trabalharam com você, que tiveram a oportunidade de te conhecer. Então, dentro do processo, você era uma das pessoas que eu estava muito mais tranquilo" — recordou Wagner Miranda, ao Lance!.

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O hoje preparador de goleiros do Santa Cruz definiu o período com Jorge Jesus como "fantástico". Ele diz que mantém contato com o treinador português e vê um futuro vitorioso também como técnico de Portugal.

— Tenho acompanhado e acho que o processo está bom, acho que ele está indo bem. O que a seleção de Portugal precisa ele está dando, com mudanças de ideia e comportamento da equipe. Os resultados têm ajudado. E é o Míster, um cara que eu sou suspeito de falar, porque eu admiro muito em todos os aspectos. Está muito recente ainda para se falar de alguma coisa, mas o pouco que foi feito já mostra que tem a mão dele.

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Wagner Miranda quer ser campeão também pelo Santa Cruz (Foto: Arquivo Pessoal)

Não basta o acesso: preparador de goleiros quer mais um título

Miranda começou a carreira como treinador de goleiros há mais de 20 anos, na base do Botafogo. À época, o convite era para trabalhar com os goleiros do Sub-20, mas ele próprio pediu para ir para o Mirim; a ideia era conhecer as diferentes etapas de formação, passando pelo Juvenil até chegar à porta de entrada do profissional.

Do Botafogo, ele seguiu para o profissional do Bangu, depois para o Olaria e então chegou ao Sub-20 do Flamengo. Foi efetivado na comissão do time profissional por Dorival Jr, em sua primeira passagem pelo clube rubro-negro, em 2013. Depois, trabalhou por oito meses na China, voltou para atuar na Chapecoense e retornou ao Flamengo em 2019, onde ficou três temporadas e viveu a fase mais vitoriosa.

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Nos últimos anos, Gigante passou por CSA, Figueirense e, agora, está no Santa Cruz. Campeão pelo time alagoano e com o catarinense, Wagner Miranda espera manter a escrita e levantar um troféu pelo Santa Cruz. Para isso, o time pernambucano precisa pelo menos empatar com o Botafogo-PB neste sábado.

— Estou batalhando a semana toda, dando a vida e, principalmente, tentando colocar na cabeça dos meus goleiros que ainda não terminou. O principal objetivo foi alcançar o acesso, mas é o título que vai coroar e que vai ficar marcado na história do clube. É importante a gente ganhar o título para marcar, pegar o troféu e colocar lá na sala do clube — afirmou o treinador de goleiros do Santa Cruz, com a experiência de alguém que já chegou ao topo da América.

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