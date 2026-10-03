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Santa Cruz conquista acesso à Série B após 9 anos

Clube pernambucano garante acesso com 1 a 1 contra Maringá

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
03/10/2026 20:19
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Santa Cruz retorna à série B do Campeonato Brasileiro
Jogadores do Santa Cruz comemoram o acesso para a Série B após partida contra o Maringá pelo Brasileirão C na Arena de Pernambuco (Foto: Marlon Costa/AGIF/Folhapress)

O Santa Cruz garantiu o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro após empatar com o Maringá por 1 a 1 na noite deste sábado (3), na Arena Pernambuco. O resultado encerrou um jejum de nove anos do clube pernambucano na terceira divisão nacional.

A partida, válida pela quinta rodada do quadrangular final da Série C 2026, foi disputada diante de 45.500 torcedores em São Lourenço da Mata, maior público da competição no ano e novo recorde histórico do estádio. Além do acesso, o confronto arrecadou R$ 2.039.778,44, a maior renda já registrada pelo Santa Cruz em uma partida.

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Situação do quadrangular

Com o resultado, o Santa Cruz chegou a 11 pontos e lidera o Grupo B. O clube agora busca uma vaga na final e enfrenta o Botafogo-PB no Almeidão na última rodada, marcada para o próximo sábado (10), às 17h. O Maringá, segundo colocado com oito pontos, ainda tem chances de acesso e recebe o Floresta no Willie Davids no mesmo horário. Ao Dogão, basta um empate para confirmar a subida.

Santa Cruz retorna à série B do Campeonato Brasileiro
Santa Cruz retorna à série B do Campeonato Brasileiro (Foto: Arte/Lance!)

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Como foi Santa Cruz x Maringá?

O Maringá abriu o placar com menos de um minuto de jogo. Adeílson Maranhão aproveitou erro de saída de bola do goleiro Eurico e acertou um chute no ângulo, sem chances para Thiago Coelho. O Santa Cruz demorou a reagir e o Dogão ainda criou boas oportunidades de ampliar antes do intervalo, com Calito saindo na cara do gol e sendo parado pelo goleiro tricolor, e Wendel Lomar desperdiçando chance clara na pequena área.

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O empate saiu logo no início do segundo tempo. Everaldo cruzou com precisão na área, e Pedro Favela desviou de cabeça para igualar o marcador na Arena Pernambuco. Nos minutos finais, o Santa Cruz ainda pressionou em busca da virada; Willian Júnior bateu na trave, Cadorini acertou o poste e Serginho explodiu a bola no travessão no último lance da partida.

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