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Brasileirão retorna com jogos decisivos na Série A; veja cenários na reta final

Jogos deste meio de semana marcam disputas nas duas pontas da tabela

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
05/10/2026 10:43
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Giay e Bruno Henrique disputam a bola em partida entre Palmeiras e Flamengo no Maracanã
Palmeiras e Flamengo brigam ponto a ponto pelo título do Brasileirão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/Divulgação)

O Brasileirão Série A será retomado nesta quarta-feira (7) para as dez últimas rodadas com duelos que podem encaminhar definições nas partes de cima e de baixo da tabela. Enquanto o líder Flamengo tenta evitar que o vice Palmeiras volte a encostar no topo, Corinthians, Vasco, Grêmio e Internacional querem ganhar fôlego na luta contra o rebaixamento.

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Inter e Corinthians fazem enfrentamento direto no Beira-Rio. O clube gaúcho é o 18º colocado, com 28 pontos, quatro a menos do que os paulistas. Uma vitória em Porto Alegre deixaria os dois embolados.

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Para além do reflexo prático na tabela de classificação do Brasileirão Série A, o resultado do jogo também terá impacto anímico para as equipes, que no próximo final de semana terão clássicos pela frente. O Inter enfrentará o Grêmio, e o Corinthians medirá forças com o Palmeiras. Nos dois casos, nas arenas dos adversários.

Na quinta-feira (8), o Flamengo joga fora de casa com o Santos querendo manter a vantagem de três pontos que tem sobre o Palmeiras na liderança. O time alviverde recebe o Bahia, quinto colocado, no mesmo dia.

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Bidon e Vitinho no confronto
Corinthians e Internacional voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

➡️ Simule as rodadas finais do Campeonato Brasileiro!

Próximas rodadas - Brasileirão Série A

FLAMENGO

Santos (F)

Fluminense (C)

Bahia (F)

Atlético-MG (C)

Vasco (F)

Flamengo (C)

Athletico-PR (C)

Palmeiras (F)

Coritiba (F)

Flamengo (C)

PALMEIRAS

Bahia (C)

Corinthians (C)

Athletico-PR (F)

Bragantino (C)

Santos (F)

Remo (C)

Cruzeiro (F)

Flamengo (C)

Chapecoense (F)

Coritiba (C)

CORINTHIANS

Internacional (F)

Palmeiras (F)

Vitória (C)

Vasco (F)

Mirassol (C)

São Paulo (F)

Botafogo (C)

Atlético-MG (F)

Grêmio (C)

Remo (F)

VASCO

Botafogo (F)

Remo (C)

São Paulo (F)

Corinthians (C)

Flamengo (C)

Athletico-PR (F)

Internacional (C)

Bragantino (F)

Atlético-MG (F)

Vitória (C)

*Vasco tem ainda jogo atrasado com a Chapecoense, fora de casa

GRÊMIO

Remo (F)

Internacional (C)

Cruzeiro (C)

Coritiba (F)

Athletico-PR (C)

Flamengo (F)

Bahia (C)

Santos (F)

Corinthians (F)

Mirassol (C)

INTERNACIONAL

Corinthians (C)

Grêmio (F)

Mirassol (F)

Botafogo (C)

Fluminense (F)

Coritiba (C)

Vasco (F)

Vitória (C)

Bragantino (C)

Cruzeiro (F)

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