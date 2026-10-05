Brasileirão retorna com jogos decisivos na Série A; veja cenários na reta final
Jogos deste meio de semana marcam disputas nas duas pontas da tabela
O Brasileirão Série A será retomado nesta quarta-feira (7) para as dez últimas rodadas com duelos que podem encaminhar definições nas partes de cima e de baixo da tabela. Enquanto o líder Flamengo tenta evitar que o vice Palmeiras volte a encostar no topo, Corinthians, Vasco, Grêmio e Internacional querem ganhar fôlego na luta contra o rebaixamento.
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Inter e Corinthians fazem enfrentamento direto no Beira-Rio. O clube gaúcho é o 18º colocado, com 28 pontos, quatro a menos do que os paulistas. Uma vitória em Porto Alegre deixaria os dois embolados.
Para além do reflexo prático na tabela de classificação do Brasileirão Série A, o resultado do jogo também terá impacto anímico para as equipes, que no próximo final de semana terão clássicos pela frente. O Inter enfrentará o Grêmio, e o Corinthians medirá forças com o Palmeiras. Nos dois casos, nas arenas dos adversários.
Na quinta-feira (8), o Flamengo joga fora de casa com o Santos querendo manter a vantagem de três pontos que tem sobre o Palmeiras na liderança. O time alviverde recebe o Bahia, quinto colocado, no mesmo dia.
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Próximas rodadas - Brasileirão Série A
FLAMENGO
Santos (F)
Fluminense (C)
Bahia (F)
Atlético-MG (C)
Vasco (F)
Flamengo (C)
Athletico-PR (C)
Palmeiras (F)
Coritiba (F)
Flamengo (C)
PALMEIRAS
Bahia (C)
Corinthians (C)
Athletico-PR (F)
Bragantino (C)
Santos (F)
Remo (C)
Cruzeiro (F)
Flamengo (C)
Chapecoense (F)
Coritiba (C)
CORINTHIANS
Internacional (F)
Palmeiras (F)
Vitória (C)
Vasco (F)
Mirassol (C)
São Paulo (F)
Botafogo (C)
Atlético-MG (F)
Grêmio (C)
Remo (F)
VASCO
Botafogo (F)
Remo (C)
São Paulo (F)
Corinthians (C)
Flamengo (C)
Athletico-PR (F)
Internacional (C)
Bragantino (F)
Atlético-MG (F)
Vitória (C)
*Vasco tem ainda jogo atrasado com a Chapecoense, fora de casa
GRÊMIO
Remo (F)
Internacional (C)
Cruzeiro (C)
Coritiba (F)
Athletico-PR (C)
Flamengo (F)
Bahia (C)
Santos (F)
Corinthians (F)
Mirassol (C)
INTERNACIONAL
Corinthians (C)
Grêmio (F)
Mirassol (F)
Botafogo (C)
Fluminense (F)
Coritiba (C)
Vasco (F)
Vitória (C)
Bragantino (C)
Cruzeiro (F)
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