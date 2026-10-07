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Brasileirão de volta: confira o retrospecto dos jogos da 29ª rodada

Confrontos acontecerão na quarta e quinta-feira (7 e 8)

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
07/10/2026 10:05
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Troféu do Brasileirão Série A
Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)

Depois da pausa para os jogos da Data Fifa, o Brasileirão 2026 está de volta nesta quarta-feira (7), com a 29ª rodada, a 10ª do returno. A rodada tem cinco jogos na quarta e cinco na quinta-feira (8). Confira o retrospecto dos confrontos diretos.

A rodada conta com disputa contra a zona de rebaixamento, times querendo garantir vaga no G8 e forte recuperação no campeonato após momento ruim no período pós-Copa do Mundo.

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Jogos do Brasileirão desta quarta-feira (7)

19h30 – Red Bull Bragantino x Mirassol (Bragança Paulista)
No duelo entre os times do interior paulista, o Braga venceu o confronto do 1º turno por 1 x 0, fora de casa. Em Bragança Paulista, em 2026, o resultado também foi favorável ao Bragantino: 1 x 0.

19h30 – Internacional x Corinthians (Beira-Rio, Porto Alegre)
O Inter, com técnico novo (Eduardo Baptista), enfrenta um Corinthians que perdeu os seis últimos jogos na competição. No 1º turno, em São Paulo, o Colorado venceu por 1 x 0. Como mandante, o Inter defende uma invencibilidade de sete jogos, com duas vitórias e cinco empates. A última vitória do Corinthians como visitante foi em 2016.

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19h30 – Remo x Grêmio (Mangueirão, Belém)
O Remo recebe o Grêmio no Mangueirão após 54 anos. O último (e único) duelo no estádio foi no Brasileirão de 1972, com vitória do Tricolor gaúcho por 1 x 0. No 1º turno, em Porto Alegre, o jogo terminou 0 x 0, e o goleiro Weverton defendeu um pênalti cobrado por Alef Manga, do Remo.

20h – Vitória x Chapecoense (Barradão, Salvador)
No 1º turno, em Chapecó, as equipes empataram por 1 x 1. Em Salvador, o Vitória tem uma vitória, um empate e duas derrotas no confronto. O último duelo no Barradão foi em 2018, com vitória do Vitória por 1 x 0.

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20h30 – Botafogo x Vasco (Nilton Santos, Rio de Janeiro)
No clássico carioca, o Botafogo venceu o 1º turno por 2 x 1, em São Januário. Como mandante, o Alvinegro soma 10 vitórias, 9 empates e 5 derrotas.

21h30 – Cruzeiro x São Paulo (Mineirão, Belo Horizonte)
Como mandante, a Raposa está em desvantagem no confronto, com 11 vitórias, 8 empates e 18 derrotas. No 1º turno, o Tricolor paulista venceu no MorumBis por 4 x 1.

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Confrontos desta quinta-feira (8)

19h30 – Santos x Flamengo (Vila Belmiro, Santos)
No 1º turno, o Rubro-negro venceu por 3 x 1, no Maracanã. Como mandante, o Peixe tem 16 vitórias, 13 empates e 9 derrotas.

20h – Athletico-PR x Atlético-MG (Arena da Baixada, Curitiba)
Na Baixada, o time tem 13 vitórias e 11 derrotas em 30 jogos. No 1º turno, em Belo Horizonte, deu Galo: 2 x 1.

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21h30 – Fluminense x Coritiba (Maracanã, Rio de Janeiro)
Como mandante, o Flu tem 13 vitórias, 7 empates e 4 derrotas, e não perde para o Coxa desde 2009 (seis vitórias e quatro empates desde então). No 1º turno, houve empate por 1 x 1.

21h30 – Palmeiras x Bahia (Nubank Parque, São Paulo)
No 1º turno, o Verdão venceu por 2 x 1, em Salvador. Como mandante, o Alviverde tem 15 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, a última em 2025, quando perdeu por 1 x 0 para o Bahia.

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Brasileirão volta nesta quarta-feira (7) às 19h30 com Bragantino x Mirassol (Foto: Rodilei Morais /Fotoarena/Folhapress)
Brasileirão volta nesta quarta-feira (7) às 19h30 com Bragantino x Mirassol (Foto: Rodilei Morais /Fotoarena/Folhapress)

Retrospecto histórico dos confrontos pelo Brasileirão

O reencontro entre Red Bull Bragantino e Mirassol é o menos tradicional da rodada: são apenas três jogos na história do Brasileirão, com duas vitórias do Braga, um empate e nenhum triunfo do Mirassol, que marcou um único gol contra os três do rival. No Beira-Rio, o equilíbrio histórico entre Internacional e Corinthians é evidente, com 83 confrontos: 27 vitórias corintianas, 21 gaúchas e 35 empates, com 92 gols do Timão e 89 do Colorado.

Quem tem tabu a quebrar é o Remo, que ainda não venceu o Grêmio em cinco confrontos. O Tricolor ganhou quatro vezes, empatou uma e balançou as redes nove vezes, enquanto o time paraense nunca marcou. Em outro duelo equilibrado, Vitória e Chapecoense têm um histórico apertado em nove jogos: quatro vitórias rubro-negras, três catarinenses e dois empates, com 11 gols a 8 para o time baiano.

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Entre os clássicos, o Botafogo vive um confronto equilibrado com o Vasco, que leva ligeira vantagem em 60 jogos, com 24 vitórias contra 18 do Alvinegro e 18 empates. Os dois, curiosamente, marcaram o mesmo número de gols: 74. Já o Cruzeiro, que recebe o São Paulo no Mineirão, enfrenta um adversário difícil na história. Em 71 jogos, são 39 vitórias tricolores, 17 empates e 15 triunfos cruzeirenses, com 104 gols paulistas contra 63 mineiros.

Na quinta-feira, o equilíbrio volta a dar o tom. Santos e Flamengo se enfrentaram 85 vezes, com 34 vitórias rubro-negras, 28 santistas e 23 empates, e a diferença de gols é mínima: 99 a 98 para o Fla. Athletico-PR e Atlético-MG também têm vantagem pequena para os mineiros: em 61 jogos, são 28 vitórias do Galo, 23 do Furacão e 10 empates, com 88 gols atleticanos contra 68 paranaenses.

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Fluminense e Coritiba protagonizam o confronto mais equilibrado da rodada em número de vitórias: em 48 jogos, o Coxa venceu 17 vezes, contra 16 do Tricolor carioca, com 15 empates, mas o Flu tem mais gols (70 a 66). Fechando a rodada, o Palmeiras tem a maior vantagem entre os mandantes de quinta: em 54 jogos contra o Bahia, são 26 vitórias alviverdes, 16 empates e 12 triunfos baianos, com 72 gols a 44.

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