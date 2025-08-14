Bahia encaminha a contratação do goleiro João Paulo, do Santos

O Bahia encaminhou a contratação do goleiro João Paulo, de 30 anos, que pertence ao Santos. A negociação é por empréstimo até o final do ano, com opção de compra e passe fixado.

João Paulo recebeu, recentemente, uma sondagem do Juventude. Nos últimos dias, através de seu empresário, também considerou uma oferta de empréstimo de 10 meses do futebol turco, mas optou pelo Bahia.

Para o Tricolor, a posição é uma das prioridades no mercado. Éverson, do Atlético-MG, foi um dos alvos, mas as negociações não avançaram. Outro nome cogitado foi Patrick Sequeira, goleiro costa-riquenho de 26 anos que atua no Casa Pia, de Portugal. A negociação, no entanto, também não evoluiu.

Recentemente, a equipe empatou em 3 a 3 contra o Fluminense, com Ronaldo entre os titulares e Marcos Felipe no banco de reservas.

A informação do interesse do Bahia no goleiro do Santos foi publicada pelo jornalista João Gabriel Leiro e confirmada pelo LANCE!.

João Paulo no Santos em 2025

Em 2025, João Paulo disputou apenas uma partida oficial, em 12 de fevereiro. No ano passado, ele sofreu uma grave lesão no tendão de Aquiles, o que abriu espaço para que Gabriel Brazão assumisse a titularidade e se destacasse na equipe.

Após o jogo de fevereiro, João Paulo participou de mais duas partidas amistosas: contra o Coritiba, no Couto Pereira, em Curitiba, e diante do RB Leipzig, no Cícero de Souza, em Bragança Paulista. Apesar da boa relação com Brazão nos bastidores, o goleiro busca mais oportunidades e deseja recuperar seu espaço dentro de campo.

João Paulo perdeu espaço no Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Carreira no Santos

Revelado nas categorias de base do Santos, o goleiro João Paulo foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2014 e integrou o elenco profissional que conquistou o Campeonato Paulista em 2016.

O arqueiro estreou na equipe profissional em 2017, mas foi em 2020 que assumiu a titularidade, tornando-se um dos principais destaques na campanha que levou o clube ao vice-campeonato da Libertadores. Aos 30 anos, João Paulo soma 238 jogos pelo Santos e 269 gols sofridos.