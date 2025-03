Santos goleia com Neymar protagonista fora de campo

O Santos goleou o {Coritiba} por 4 a 1 na noite deste domingo (16), em amistoso realizado no Couto Pereira, em Curitiba. Mesmo sem entrar em campo, Neymar foi o protagonista do jogo, mesmo sem poder entrar em campo.

Tirando um vacilo que resultou no gol do Coritiba, a equipe da Baixada Santista dominou o confronto do começo ao fim. Tiquinho Soares abriu o placar logo aos 2 minutos, Nicolas Careca empatou aos 14 minutos e aí o Santos acelerou e fez o segundo com Zé Ivaldo e o terceiro com Tiquinho Soares ainda no primeiro tempo, aos 30 e 41 minutos, respectivamente.

No segundo tempo, com o time bastante mexido, Deivid Washington marcou o quarto e fechou o placar para os visitantes.

Fora de campo, Neymar era atração. Seja no banco, dando autógrafos, sendo tietado por torcedores. No fim do jogo, um garoto o abordou ainda em campo pedindo uma foto e foi prontamente atendido pelo jogador.

Antes mesmo de ir para o jogo, Neymar já tinha sido a grande atração do Santos em Curitiba, neste domingo (16). Horas antes do amistoso diante do Coritiba, a delegação santista foi recebida e o camisa 10 do Peixe recebeu todo o carinho dos fãs.

Mesmo sem condições de entrar em campo devido a uma lesão muscular, o atacante foi alvo de atenção, mostrando que o "efeito Neymar" continua em alta, independentemente de estar jogando ou não.

Neymar viajou com o grupo, apesar de nãoparticipar do jogo. O astro está em recuperação de uma lesão muscular. Agora, a expectativa é saber se ele estará recuperado a tempo da estreia do Santos no Campeonato Brasileiro, marcada para o dia 29 deste mês, contra o Vasco, no Rio de Janeiro.