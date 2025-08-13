O treinador Vanderlei Luxemburgo revelou, em entrevista ao ex-jogador Muller, que recebeu convite do presidente Marcelo Teixeira, do Santos, para retornar ao clube em abril. O convite seria para assumir o comando técnico da equipe.

Segundo Luxa, algumas condições impostas por ele não foram aceitas pelo dirigente santista, que buscava um treinador para a vaga de Pedro Caixinha, demitido na época.

– Voltaria de imediato (trabalhar em clubes grandes). Desde que fosse como eu propus ao Marcelo Teixeira quando ele me convidou. Eu quero ser o treinador, mas também o head coach, me dedicar 24 horas por dia. Vai ser o técnico e o responsável por todo o departamento de futebol. Com isso, quero mostrar que o treinador brasileiro tem qualidade. Não adianta falar que meu nome é trabalho, que vai se preocupar com meu time no campo e só. Esquece. Eu iria nessa condição. Foi o que eu propus ao Marcelo. Falei: Marcelo, te adoro. Adoro a família dele, amizade carinhosa, recíproca. Mas me contrata como treinador e serei o responsável por todo o departamento – comentou o treinador.

Vanderlei Luxemburgo também revelou que as negociações não avançaram porque o ex-CEO Pedro Martins, que já deixou o Santos, não aprovou seu nome. O profissional é filho de Edinho Silva, presidente do Partido dos Trabalhadores (PT).

– O diretor executivo do clube é filho do presidente do PT, sendo que eu não precisava de diretor. Acho que ele (Teixeira) não me contratou por causa disso – explicou Luxemburgo.

Ultimo trabalho do treinador foi no Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Passagens pelo Santos

Vanderlei Luxemburgo deixou sua marca na história do Santos ao dirigir o time em mais de 200 partidas. No período, conquistou o Torneio Rio-São Paulo, dois títulos paulistas e um Campeonato Brasileiro. O trabalho mais recente no clube ocorreu em 2009.