Bahia e Fluminense fizeram um jogo cheio de alternativas na noite deste sábado, pela 19ª rodada do Brasileirão, e empataram por 3 a 3. O Tricolor baiano passou na frente duas vezes, mas o time carioca virou para 3 a 2 e parecia estar com os três pontos garantidos até os 43 minutos do segundo tempo. Mas um detalhe importante ainda não foi dito neste texto: a partida acontecia na Arena Fonte Nova, onde o time de Rogério Ceni ainda não sabe o que é perder nesta edição da Série A.

São três empates e seis vitórias em nove jogos do Bahia dentro da sua fortaleza - foram, inclusive, seis triunfos seguidos antes do empate contra o Flu. Neste sábado, quase 36 mil torcedores viram o time se negar a perder em casa mais uma vez com golaço de Luciano Juba para somar ponto importante na luta pelo G-4.

Jogos do Bahia na Arena Fonte Nova pelo Brasileirão:

Bahia 1 x 1 Corinthians - 1ª rodada;🤝 Bahia 1 x 1 Mirassol - 3ª rodada;🤝 Bahia 1 x 0 Ceará - 5ª rodada;✅ Bahia 1 x 0 Botafogo - 7ª rodada;✅ Bahia 2 x 1 Vitória - 9ª rodada;✅ Bahia 2 x 1 São Paulo - 11ª rodada;✅ Bahia 2 x 1 Atlético-MG - 13ª rodada;✅ Bahia 3 x 0 Juventude - 17ª rodada;✅ Bahia 3 x 3 Fluminense - 19ª rodada.🤝

Primeiro tempo soberano do Bahia

Caio Alexandre e Everton Ribeiro na Arena Fonte Nova em jogo do Bahia contra o Fluminense (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

O Bahia tomou um susto logo aos oito minutos do primeiro tempo em uma jogada que, com certeza, rendeu reclamações de Rogério Ceni. Depois de cobrança de lateral, Keno ajeitou para Cano dentro da área e a bola foi na medida para o argentino, que não costuma errar. Chute na veia para estufar as redes de Ronaldo aos oito minutos.

Mas o Tricolor rapidamente fez valer sua superioridade dentro da Arena Fonte Nova e contou com o maestro e ídolo Everton Ribeiro, que voltou a brilhar no seu 102º jogo com a camisa azul, vermelha e branca.

Foi dele o passe na medida que quebrou a linha defensiva do Fluminense e deixou Jean Lucas na cara do gol para empatar aos 12 minutos. O Bahia, então, virou o "senhor" do jogo. O Fluminense, inclusive, cometeu o erro mais fatal contra o Esquadrão: deu espaço para troca de passes.

E quando se tem Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro e companhia em uma noite inspirada, o resultado é previsível. Quatro minutos depois do empate, o capitão tricolor recebeu passe na área após triangulação do Bahia e contou com desvio para virar o jogo.

A força da Fonte Nova

Arena Fonte Nova foi palco de Bahia x Fluminense (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Mas o jogo que parecia perfeito para o Bahia começou a ganhar contornos dramáticos aos três minutos do segundo tempo, quando a defesa tricolor mais uma vez deu um espaço mínimo para Cano finalizar. Isso é o suficiente para o camisa 14 colocar sua especialidade em prática e balançar as redes. Era o empate do Fluminense.

O gol parece ter desanimado o Bahia, que viu o Fluminense controlar melhor o jogo e não se aproveitou das mudanças para voltar à frente. A consequência mais dura veio aos 26 minutos, com mais um erro defensivo. E esse o torcedor conhece muito bem.

Nonato recebeu passe de Keno e chutou cruzado, sem muita força, mas o suficiente para Ronaldo "bater roupa" e deixar a bola passar por cima da sua perna esquerda. Sem confiança, o goleiro mostra que o Bahia precisa urgentemente buscar um titular para a posição. Vale lembrar que Rogério Ceni optou por deixar Marcos Felipe no banco depois de uma sequência de erros e deu chances para Ronaldo.

As trocas de Renato Gaúcho funcionaram e o Fluminense parecia estar com o jogo na mão, enquanto o Bahia não correspondia. Mas, no fim, o Tricolor fez pressão e contou com a "magia" da Arena Fonte Nova para reagir. Aos 43 minutos, Luciano Juba acertou um chute espetacular depois de cruzamento para empatar.

Com o 3 a 3, o Bahia segue sem perder na Fonte Nova pelo Brasileirão 2025 e tem sua casa como trunfo para se manter no G-4.