Santos recebe proposta do futebol europeu pelo goleiro João Paulo

O Santos negocia a transferência do goleiro João Paulo para o futebol turco. A proposta chegou ao clube por meio do empresário do jogador. O Alvinegro já apresentou uma contraproposta e aguarda retorno da equipe interessada.

O empréstimo seria de 10 meses, com a definição sobre eventual obrigação de compra ainda em discussão. O Santos espera um desfecho em breve, positivo ou não, enquanto outras sondagens pelo goleiro ainda circulam. Recentemente, João Paulo recusou uma proposta do Juventude.

Em 2025, João Paulo disputou apenas uma partida oficial, em 12 de fevereiro. No ano passado, ele sofreu uma grave lesão no tendão de Aquiles, o que abriu espaço para que Gabriel Brazão assumisse a titularidade e se destacasse na equipe.

Após o jogo de fevereiro, João Paulo participou de mais duas partidas amistosas: contra o Coritiba, no Couto Pereira, em Curitiba, e diante do RB Leipzig, no Cícero de Souza, em Bragança Paulista. Apesar da boa relação com Brazão nos bastidores, o goleiro busca mais oportunidades e deseja recuperar seu espaço dentro de campo.

Carreira no Santos

Revelado nas categorias de base do Santos, o goleiro João Paulo foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2014 e integrou o elenco profissional que conquistou o Campeonato Paulista em 2016.

O arqueiro estreou na equipe profissional em 2017, mas foi em 2020 que assumiu a titularidade, tornando-se um dos principais destaques na campanha que levou o clube ao vice-campeonato da Libertadores. Aos 30 anos, João Paulo soma 238 jogos pelo Santos e 269 gols sofridos.