Atlético-MG: Bahia faz proposta por goleiro Everson

Destaque do Atlético-MG em 2024, o goleiro Everson pode deixar o clube em 2025. O Bahia, que já havia manifestado interesse na contratação do jogador, fez uma proposta oficial para levar o goleiro. A diretoria atleticana já demonstrou interesse na antecipação da renovação do contrato de Everson, que termina no fim de 2025.

A oferta do Bahia por Everson é de 3 milhões de euros (cerca de R$ 19 milhões). A multa rescisória do contrato com o Atlético-MG é de R$ 250 milhões, mas, a partir de julho de 2025, o goleiro poderá assinar um pré-contrato com um novo clube, sem que o Atlético-MG tenha direito a receber algum valor. Assim, o Bahia pode esperar até o meio do próximo ano para fazer uma oferta direta para o goleiro.

Everson foi convocado para a Seleção Brasileira pelo técnico Tite em 2022 (Foto: Lucas Figueiredo / CBF)

A proposta do clube baiano para Everson agora seria em torno de R$ 1 milhão, mais do dobro do que ele recebe no Atlético-MG. Além disso, o contrato teria duração de três a quatro anos. Fazendo parte do Grupo City, o Bahia está com grande poder de investimento para a temporada 2025, quando vai disputar a Copa Libertadores depois de 36 anos, além do Baiano, Brasileiro, Copa do Brasil e Copa do Nordeste.

Everson no Atlético-MG: sete títulos em quatro anos

Everson chegou ao Atlético-MG em setembro de 2020, quando se transferiu do Santos. Com a camisa do Galo, ele já disputou 277 partidas e conquistou sete títulos: quatro estaduais, de 2021 a 2024, Brasileiro de 2021, Copa do Brasil de 2021 e Supercopa do Brasil de 2022. Este ano, Everson foi figura de destaque em jogos importantes, como a semifinal da Libertadores, contra o River Plate, em Buenos Aires.

Em entrevista após a final da Copa Libertadores, Everson afirmou que seu desejo é continuar no Atlético-MG em 2025:

- Meu foco sempre foi, já deixei claro, continuar no Atlético, de estender o meu tempo aqui. Esse é o meu desejo – disse o goleiro atleticano.