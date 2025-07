Athletico suspende dois torcedores por protesto dentro do avião; veja vídeo

O Athletico suspendeu dois torcedores que protestaram no desembarque da delegação rubro-negra no aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na noite de domingo (20). A dupla reclamou do mau momento do Furacão na Série B, competição que ocupa a nona posição.

André Wille e Bruna Azevedo, sócios do Furacão, estão impedidos de frequentar a Arena da Baixada e outras dependências do clube por "tempo indeterminado". Eles foram avisados da punição horas antes do empate em 1 a 1 com a Ferroviária-SP, na terça-feira (22).

De acordo com o documento da Câmara de Ética e Disciplina do Athletico, a dupla "proferiu ofensas e ameaças contra o segurança do clube" e "ofendeu e ameaçou outros passageiros". Os sócios foram enquadrados nos artigos 30 e 31 do Estatuto Social, com pena prevista de seis meses a um ano de suspensão.

A associação Nosso Atlético, que pleiteia um "Furacão transparente, democrático e participativo", vai auxiliar juridicamente os torcedores para reverter a decisão. A dupla nega as ameaças.

Nas imagens, seja dentro do avião ou no pátio, é possível ver o torcedor reclamar que "largo meu trabalho para viver isso" e "que gasto meu dinheiro e não estou ganhando para estar aqui". Ainda é audível, no fundo, uma fala "enquanto vocês não levarem um p**, vocês não vão aprender". Um segurança do Athletico tenta intervir, enquanto os jogadores acompanham em silêncio.

Organizada do Athletico tem 15 integrantes punidos

Cerca de 30 integrantes da torcida Os Fanáticos também estiveram presentes no aeroporto para protestar e alguns deles foram punidos da mesma forma. Segundo nota oficial, 15 levaram suspensão em jogos do Furacão.

Na ocasião, a delegação do Athletico não saiu pelo portão principal do pátio, e os torcedores só viram os atletas e o staff pela parte de fora. A manifestação mirou o presidente Mario Celso Petraglia, o diretor Márcio Lara e os jogadores. O técnico Odair Hellmann foi poupado dos gritos de protestos, enquanto o goleiro Mycael, que falhou em três jogos da Série B, se tornou o principal alvo entre os atletas.

A revolta aconteceu pela derrota por 3 a 2 para o Volta Redonda, então vice-lanterna, no sábado (19), no Raulino de Oliveira, após abrir dois gols de vantagem. O Athletico é o nono colocado, com 24 pontos, a três pontos do primeiro time que abre o grupo de acesso.

"Não é mole não, tem que ter raça pra jogador no Furacão" "Eu tenho saudades do Furacão jogando com vontade" "Time sem vergonha" "Fora, todo mundo! Diretoria e elenco vagabundo"

Organizada do Athletico vai até o aeroporto, mas delegação desvia saída do pátio. Foto: Fernando Azevedo

Esse é o segundo protesto da torcida atleticana em pouco mais de um mês. Em 11 de junho, 50 torcedores foram à Arena da Baixada para reclamar, principalmente, da diretoria - a equipe ocupava a 12ª colocação da Série B.

Um dia após a primeira manifestação, o Athletico demitiu o diretor de futebol, Rodrigo Possebon, que, em maio, avaliou o elenco de "altíssimo nível e o melhor da Série B". Na sequência, Eduardo Freeland, do Avaí, assumiu o cargo.

Na atual janela de transferências, que começou em 10 de julho e vai até 2 de setembro, o clube contratou o zagueiro Aguirre (Atlético Nacional-COL), o lateral-direito Gastón Benavídez (Talleres-ARG) e os atacantes Mendoza (León-MEX) e Viveros (Atlético Nacional-COL). O gasto foi de R$ 38,7 milhões.

A diretoria ainda procura um zagueiro e dois volantes.

Athletico sofre na temporada

Após ser rebaixado na Série A em 2024, o Athletico segue sem encontrar um rumo no futebol. Nesta temporada, além da campanha irregular na Série B, o Furacão caiu nas semifinais do Paranaense, com uma derrota por 3 a 0 para o Maringá, na Arena.

Na Copa do Brasil, o time passou por Pouso Alegre, Guarany de Bagé e Brusque. O Furacão vai encarar o São Paulo nas oitavas de final, com a ida em 31 de julho (Morumbi) e a volta em 6 de agosto (Arena da Baixada).

