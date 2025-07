Técnico manda recado aos reforços após Athletico gastar R$ 38,7 milhões

O técnico Odair Hellmann mandou um recado para as contratações do Athletico após a vitória por 2 a 0 contra o Amazonas, no final de semana. Os cinco reforços poderão ser inscritos na Série B a partir de quinta-feira (10), quando reabre a janela de transferência e fica aberta até 2 de setembro.

- Ninguém vai jogar por carteirada, ninguém vai entrar por nome ou porque se gastou mais ou menos. Se cria uma expectativa, isso é natural. Quando vão jogar, quando vão entrar. A gente tem que ter calma. Modificar três, quatro ou cinco peças, você desequilibra aquilo que vem construindo - disse Odair Hellmann, em entrevista coletiva.

Até aqui, o Furacão acertou com cinco atletas de forma antecipada e gastou R$ 38,7 milhões em quatro deles. O único que veio livre e sem custos foi o zagueiro Juan Felipe Aguirre, do Atlético Nacional-COL.

O lateral-direito Gastón Benavídez, do Talleres-ARG, veio por empréstimo de R$ 1,3 milhão e com obrigação de compra de R$ 9,2 milhões em caso de acesso à Série A. Já o volante Lucas Sasha, do Fortaleza, custou R$ 1,8 milhão.

O maior investimento aconteceu no setor ofensivo. O atacante Kevin Viveros, do Atlético Nacional-COL, se tornou a contratação mais cara da história do Athletico: R$ 27,5 milhões, acima de Vitor Roque em 2022. Por fim, "Speedy" Mendoza teve gasto de R$ 8,1 milhões ao Léon-MEX.

Do quinteto, Aguirre, Viveros e Mendoza já foram anunciados oficialmente. Benavídez e Sasha devem ser oficializados durante a semana.

Assim, o comandante atleticano terá, pelo menos, o trio disponível para o próximo jogo. O Athletico recebe o Goiás no sábado (12), às 20h30 (de Brasília), na Arena da Baixada.

Mendoza e Viveros, reforços do Athletico. Foto: José Tramontin/Athletico

As contratações, inclusive, não param por aí. A diretoria atleticana ainda busca mais um zagueiro e um volante, além de estudar a necessidade de um meia de criação.

A postura rubro-negra nessa reabertura do mercado contrasta com a inércia do departamento de futebol há um mês. Vale lembrar que o Athletico foi o único time da Série B que não se reforçou na janela de transferência do Mundial de Clubes, entre 2 e 10 de junho.

No dia seguinte ao fechamento, o diretor de futebol, Rodrigo Possebon, foi demitido. Para a vaga, o clube contratou Eduardo Freeland, do Avaí.

Odair Hellmann melhora o Athletico na Série B

Sob o comando de Odair Hellmann, que substituiu Maurício Barbieri, o Furacão tem três vitórias, um empate e duas derrotas em seis jogos na Série B, com seis gols marcados e cinco gols sofridos. O aproveitamento é de 55,5%.

Atualmente, a equipe atleticana ocupa a sexta colocação da Segundona, com 23 pontos em 15 jogos, a um ponto do Avaí, que abre o G-4. Na época que o treinador chegou, o Athletico ocupava a 11ª colocação, com 13 pontos, três atrás do grupo do acesso.

