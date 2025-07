Danilo é regularizado na CBF e pode fazer estreia pelo Botafogo

Novo reforço do Botafogo, Danilo teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quarta-feira (23) e está apto a fazer sua estreia com a camisa alvinegra. O volante já treina com os companheiros no CT Lonier.

O Glorioso volta a campo no sábado (26), no Nilton Santos, contra o Corinthians, em duelo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 18h30 (de Brasília). A presença de Danilo será importante, já que Davide Ancelotti conta com desfalque de peso no setor.

Danilo, do Botafogo, teve o nome publicado no BID (Foto: BID/CBF)

Marlon Freitas recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora da partida. Há a expectativa pela volta de Allan, ausência contra o Sport por dores musculares. Newton e Huguinho, recém-promovido o sub-20, completam a lista de opções - Danilo Barbosa foi liberado a negociar com outros clubes e não deve mais atuar pelo Alvinegro.

Danilo chegou ao Botafogo como reposição imediata à saída de Gregore, vendido ao Al-Rayyan, do Catar. Contratado junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra, o volante de 24 anos não joga desde o dia 18 de maio, pela Premier League.

Davide Ancelotti também já pode contar com o meia-atacante colombiano Jordan Barrera, ex-Junior Barranquilla, que saiu no BID no início da semana. Ele chegou como opção para os lados do gramado, uma das carências do plantel e foco da diretoria na janela de transferências.