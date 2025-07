Torcida do Athletico protesta dentro do avião e no aeroporto por má fase na Série B

A torcida do Athletico protestou contra o mau momento da equipe na noite de domingo (20). Cerca de 30 torcedores estiveram no aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), para reclamar da diretoria e do elenco rubro-negro.

A delegação atleticana também escutou reclamações de um torcedor dentro do avião, ao aterrisar na capital paranaense. A fase, de fato, é ruim.

Após abrir dois gols de vantagem, o Furacão perdeu por 3 a 2 para o Volta Redonda, então vice-lanterna, no sábado (19), no Raulino de Oliveira, e desperdiçou outra chance de entrar no G-4 da Série B. O Athletico é o nono colocado, com 23 pontos, a três pontos do primeiro time que abre o grupo de acesso.

A manifestação no aeroporto foi promovida pela torcida organizada Os Fanáticos e mirou o presidente Mario Celso Petraglia, o diretor Márcio Lara e os jogadores. Os cânticos dos torcedores ocorreram na parte de fora do aeroporto, já que a delegação rubro-negra não desembarcou no pátio.

O técnico Odair Hellmann foi poupado dos gritos de protestos. Já o goleiro Mycael, que falhou em três jogos da Série B, se tornou o principal alvo entre os atletas.

"Não é mole não, tem que ter raça pra jogador no Furacão" "Eu tenho saudades do Furacão jogando com vontade" "Time sem vergonha" "Fora, todo mundo! Diretoria e elenco vagabundo"

Antes de ver o protesto no aeroporto, os atletas e a comissão técnica tiveram uma prévia dentro do próprio avião que saiu do Rio de Janeiro para Curitiba. Após o pouso, um torcedor do Furacão passou a fazer cobranças no corredor da aeronave.

Nas imagens é possível vê-lo reclamar que "largo meu trabalho para viver isso" e "que gasto meu dinheiro e não estou ganhando para estar aqui". Um segurança do Athletico tenta acalmá-lo, enquanto os jogadores acompanham em silêncio.

Torcida do Athletico protestou na Arena

Em junho, torcida do Athletico protestou na Arena da Baixada. Foto: Reprodução/Redes Sociais

Esse é o segundo protesto da torcida atleticana em pouco mais de um mês. Em 11 de junho, 50 torcedores foram à Arena da Baixada para reclamar, principalmente, da diretoria - a equipe ocupava a 12ª colocação da Série B.

Um dia após a manifestação, o Athletico demitiu o diretor de futebol, Rodrigo Possebon, que, em maio, avaliou o elenco de "altíssimo nível e o melhor da Série B". Na sequência, Eduardo Freeland, do Avaí, assumiu o cargo.

Na atual janela de transferências, que começou em 10 de julho e vai até 2 de setembro, o clube contratou o zagueiro Aguirre (Atlético Nacional-COL, o lateral-direito Gastón Benavídez (Talleres-ARG) e o atacantes Mendoza (León-MEX) e Viveros (Atlético Nacional-COL). O gasto foi de R$ 38,7 milhões. A diretoria ainda procura um zagueiro e dois volantes.

Athletico sofre na temporada

Após ser rebaixado na Série A em 2024, o Athletico segue sem encontrar um rumo no futebol. Nesta temporada, além da campanha irregular na Série B, o Furacão caiu nas semifinais do Paranaense, com uma derrota por 3 a 0 para o Maringá, na Arena.

Na Copa do Brasil, o time passou por Pouso Alegre, Guarany de Bagé e Brusque. O Furacão vai encarar o São Paulo nas oitavas de final, com a ida em 31 de julho (Morumbi) e a volta em 6 de agosto (Arena da Baixada).

